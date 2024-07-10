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AH股新聞

10/07/2024 09:21

《神州券商》券商界未完全禁止融券變相Ｔ＋０，中證監沒提時間表

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中證監今年２月為救市祭出一系列監管措施，其中包括嚴禁向
利用融券實施日內回轉交易（變相Ｔ＋０交易）的投資者提供融券。東興證券
（滬：６０１１９８）日前在官網公告指，擬於７月１５日啟用融券變相Ｔ＋０交易限制功能，
並列出所禁止的具體交易行為。
　　融券變相Ｔ＋０是指，投資者在同一交易日內既融券賣出某隻股票，又通過擔保品買入這隻
股票，從而達到變相Ｔ＋０的效果，年初Ａ股小盤股爆發股災，融券Ｔ＋０政策被股民指責是跌
市幫兇。
　　東興證券這則公告之所以引發關注，不是其具體措施內容，而是該券商在新規發布後五個月
才落實有關措施。原來中證監在年初提到的「嚴禁」，並不是每家券商都在同一時間跟進，內媒
《券商中國》記者以投資者身份分別致電四家龍頭券商在北京地區的營業部，發現其所在券商均
未限制融券變相Ｔ＋０操作，不過當前可出借的券源非常少。有券商營業部人士指出，現在基本
上無券源可做，所以上述規定出或者不出，對交易也沒有甚麼大的影響，另一個營業部人士也表
示券源稀少，多數都是服務私募產品。
　　文中並未提到四家龍頭券商指的是哪四家券商。
　　報道引述業內人士分析，各家券商的合規尺度不同，且監管並未給出明確的實施時間要求，
所以不同券商在落實監管要求的節奏上也並不一致。（ｅｙ）

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