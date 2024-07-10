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AH股新聞

10/07/2024 11:47

《中國房產》深圳後海兩商地改宅地待售，冀房企競拍刺激樓市

　　《經濟通通訊社１０日專訊》深圳市規劃和自然資源局南山管理局日前公告，計劃將深圳後
海片區兩宗商業服務業設施用地的性質調整為「商服用地＋居住用地」，兩宗地塊毗鄰深圳灣超
級總部基地，是深圳重點開發建設片區之一，周邊亦是深圳傳統豪宅樓盤聚集地。據報在規劃調
整後，這兩塊位於核心片區用地的住宅體量佔比可達到７０％，不過有房企人士對媒體表示，預
計房企競拍熱情應該不會太高。
　　據《財新》引述一家房企的深圳投資負責人表示，深圳政府今年計劃出售位於龍華、光明等
非核心區域的住宅用地，然而乏人問津，今年上半年深圳僅錄得一宗居住用地成交。
　　分析指出，深圳政府為核心區域騰挪宅地空間，除了寄望重新帶旺當地房地產市場，亦可填
補財政收入。與此同時，定位為經濟和科創高地的深圳後海總部，目前寫字樓空置率高企，更改
有關用地性質也屬無奈之舉。
　
＊深圳上宗「商改居」地塊，項目銷售不理想＊
　
　　今次並非深圳首次將核心區非宅地改為宅地。深圳去年４月已經將深圳灣超級總部基地一宗
地塊的性質由商業服務業用地調整為「商服業用地＋居住用地」，當時吸引六家開發商激烈競爭
，最終由中國海外（００６８８）旗下公司以１２５﹒３２億元人民幣代價競得，不過在該地塊
開發的新盤中海深灣玖序至今仍未售罄。（ｅｙ）
　

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