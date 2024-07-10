【ＰｗＣ】普華永道承認廣州分所優化組織結構，強調未關所

《經濟通通訊社１０日專訊》四大會計師行在華業務大洗牌，因中國恒大（０３３３３）審

計醜聞而遭遇監管風險、痛失大量客戶的普華永道（香港稱羅兵咸永道），據傳廣州分所將關閉

，要求所有員工在七日內離職，補償待遇為「Ｎ＋１」，至於深圳業務則保持正常。

普華永道公關回應內媒查詢時強調，廣州分所並未關所，只是由於外部客觀情況的變化，該

行根據市場需求相應優化組織架構。普華永道表示，此次調整是艱難的決定，該行正逐步與員工

展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。



＊有員工稱審計部裁員最狠＊



另外，有內媒引述普華永道內部員工指，該行最近裁員大部分是屬於審計部，「因為恒大的

事情」，其他部門也裁，但可能就是普通的裁員，數量不多。

中國恒大在債務爆雷後被曝光存在嚴重財務造假，曾為恒大審計財報超過十年的普華永道可

能面臨監管重罰，此前有報道指罰款可能達到１０億元人民幣。不僅如此，普華永道近月遭超過

３０家中國公司解聘，其大中華區審計收入銳減。被指應就事件負責的前普華永道亞太及中國區

主席趙柏基，據報自今年７月１日起退休，由李丹接替上任該行亞太及中國區主席。（ｅｙ）

