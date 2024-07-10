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AH股新聞

10/07/2024 10:01

《ＡＩ熱潮》調查指中國行業領袖應用ＡＩＧＣ技術比例冠全球

　　《經濟通通訊社１０日專訊》一項調查顯示，中國在應用生成式人工智能
（Ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ　ＡＩ）方面走在世界前列。美國人工智能和分析軟件公司ＳＡＳ和
Ｃｏｌｅｍａｎ　Ｐａｒｋｅｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ對全球各行業的１６００名決策者進行調查
，其中８３％的中國受訪者表示他們使用了生成式人工智能。這一比例高於參與調查的其他１６
個國家和地區，當中美國有６５％的受訪者表示已採用這項技術，而全球平均水平為５４％。受
訪者所屬行業包括銀行、保險、醫療保健、電信、製造、零售和能源。
　　聯合國世界知識產權組織（ＷＩＰＯ）上周發布的一份報告亦顯示，中國在生成式人工智能
專利競賽中處於領先地位，在２０１４年至２０２３年期間申請了超過３﹒８萬項專利，冠絕全
球，是排第二位的美國（６２７６項）的６倍。
　　在微軟支持的ＯｐｅｎＡＩ於２０２２年１１月發布了ＣｈａｔＧＰＴ之後，生成式人工智
能發展勢頭迅猛，數十家中國公司也推出了自己的版本，從字節跳動等科技巨頭到智譜ＡＩ等初
創企業都提供了生成式人工智能服務。到近期，這些服務還打起了價格戰，或將進一步降低企業
使用大型語言模型服務的成本，中國企業採用生成式人工智能的速度有望加快。
　　ＳＡＳ的報告還提到，中國在持續自動監測（ＣＡＭ）領域也領先世界，並將ＣＡＭ描述為
「生成式人工智能工具的一個有爭議但廣泛應用的實例」。ＳＡＳ的應用人工智能和建模副總裁
Ｕｄｏ　Ｓｇｌａｖｏ指出，這項技術可以收集和分析大量有關用戶活動、行為和通信的數據，
由於用戶不知道數據被收集的程度或如何使用，因此可能導致隱私受到侵犯。（ｓｌ）

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