《ＡＩ熱潮》調查指中國行業領袖應用ＡＩＧＣ技術比例冠全球

《經濟通通訊社１０日專訊》一項調查顯示，中國在應用生成式人工智能

（Ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ ＡＩ）方面走在世界前列。美國人工智能和分析軟件公司ＳＡＳ和

Ｃｏｌｅｍａｎ Ｐａｒｋｅｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ對全球各行業的１６００名決策者進行調查

，其中８３％的中國受訪者表示他們使用了生成式人工智能。這一比例高於參與調查的其他１６

個國家和地區，當中美國有６５％的受訪者表示已採用這項技術，而全球平均水平為５４％。受

訪者所屬行業包括銀行、保險、醫療保健、電信、製造、零售和能源。

聯合國世界知識產權組織（ＷＩＰＯ）上周發布的一份報告亦顯示，中國在生成式人工智能

專利競賽中處於領先地位，在２０１４年至２０２３年期間申請了超過３﹒８萬項專利，冠絕全

球，是排第二位的美國（６２７６項）的６倍。

在微軟支持的ＯｐｅｎＡＩ於２０２２年１１月發布了ＣｈａｔＧＰＴ之後，生成式人工智

能發展勢頭迅猛，數十家中國公司也推出了自己的版本，從字節跳動等科技巨頭到智譜ＡＩ等初

創企業都提供了生成式人工智能服務。到近期，這些服務還打起了價格戰，或將進一步降低企業

使用大型語言模型服務的成本，中國企業採用生成式人工智能的速度有望加快。

ＳＡＳ的報告還提到，中國在持續自動監測（ＣＡＭ）領域也領先世界，並將ＣＡＭ描述為

「生成式人工智能工具的一個有爭議但廣泛應用的實例」。ＳＡＳ的應用人工智能和建模副總裁

Ｕｄｏ Ｓｇｌａｖｏ指出，這項技術可以收集和分析大量有關用戶活動、行為和通信的數據，

由於用戶不知道數據被收集的程度或如何使用，因此可能導致隱私受到侵犯。（ｓｌ）

