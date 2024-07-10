《中國要聞》小米回應侵權格力：未收到任何環境電器相關訴訟

《經濟通通訊社１０日專訊》針對「格力訴小米米家電風扇侵權一案勝訴」，微博「小米公

司發言人」發文稱，「經查，我司並未收到任何環境電器相關訴訟」。

此前格力電器（深：０００６５１）發布消息稱，近日收到最高人民法院法律文書，要求被

裁定侵權的米家小米電風扇不得再製造和銷售，侵權人並要向格力電器支付人民幣１８５萬元人

民幣。格力電器提到，早在２０２２年１２月２２日，廣州知識產權法院已就此案作出一審判決

，要求侵權人賠償經濟損失和維權費用。



＊侵權案中被告並非小米＊



據了解，涉事的「米家小米電風扇ＢＰＴＳ０１ＤＭ」產品名稱為「小米米家直流變頻塔扇

」，是一款落地塔式風扇。而格力電器提到的相關法律文書顯示，案中被告為「東莞京東利昇貿

易有限公司」和「浙江星月電器有限公司」。

內媒指出，東莞京東利昇貿易有限公司為京東（０９６１８）成員，劉強東此前為該公司股

東，目前股權穿透後的股東為京東香港國際有限公司。近年該公司因侵害專利權糾紛而被起訴的

案例較多，原告方還包括美的飲水機製造公司、熊孩子玩具廠等。

浙江星月電器有限公司如今則已改為造夢者（浙江）科技有限公司。

近日格力電器董事長兼總裁董明珠曾就一篇網文指「小米稱空調銷量第一」直斥「造謠」，

還直指小米只是靠別的廠家代工，質問「你的技術是甚麼？」（ｓｌ）

