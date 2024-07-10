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AH股新聞

10/07/2024 11:33

【人行操作】臨時正回購仍按兵不動，分析指操作門檻或偏高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國銀行間市場今日資金面繼續向寬，存款類機構隔夜回購加
權利率（ＤＲ００１）盤初跌４﹒９基點至１﹒６２８６％，創２月２９日以來新低。匿名（Ｘ
－ｒｅｐｏ）系統上隔夜逆回購在１﹒６％附近有大量供給，與人行設定的臨時隔夜正回購利率
持平，最新稍回升至１﹒６３％，午後人行動向值得關注。
　　交易員表示，流動性充沛無虞，關注人行午後會否啟動臨時正回購。不過，從昨日已觸發相
關條件而人行仍按兵不動來看，這一新工具的操作門檻或偏高，作為常規操作的補充，頻次亦可
能低於預期。
　　上海一銀行交易員稱，畢竟是「正」回購，態度上不一樣，可能還是會慎用。
　　華東一銀行交易員亦談到，新工具區別於常規公開市場操作的應該就是「臨時」二字，可能
更主要的是作為特殊時點的流動性盈缺調節工具，用來熨平市場短期非理性的、劇烈的波動。他
並認為，臨時回購工具的發起方本就是央行，機構即便報了需求也未必一定會操作，即使操作了
也不一定全部滿足市場需求，「本來（臨時回購利率）上下限就是有點懲罰的意思，主要是為了
穩定資金價格波動，所以操作頻率不太可能很高」。（ｓｌ）

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