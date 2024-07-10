【數據解讀】機構：通脹疲弱，實際利率仍過高，下半年或降準降息

《經濟通通訊社１０日專訊》中國６月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，雖

為連續第五個月上升，但升幅較上月回落０﹒１個百分點，且是３月以來最小升幅。同期工業生

產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下跌０﹒８％，降幅較上月收窄０﹒６個百分點，並為一年半

以來最小跌幅。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，中國通縮風險尚未消退，內需依然疲軟

。財政和貨幣政策立場並不擴張，因為實際利率依然較高且財政支出乏力。中國今年上半年主要

依賴出口拉動經濟增長，但長期而言中國依然需要內需反彈來推動增長。倘若美國９月進入降息

周期，可能為中國央行調降利率打開一些政策空間。

ＩＮＧ大中華區首席經濟學家Ｌｙｎｎ Ｓｏｎｇ則預計，下半年中國通脹將溫和上升，不

過近期數據顯示這個過程可能比原本預期的要慢一些。他並認為，疲弱的通脹和信貸數據為中國

央行未來幾個月進一步放寬貨幣政策提供了充足理由，預計央行可能更傾向於先下調存款準備金

率，只是２月的降準顯示這一政策工具的效應在遞減。當前實際利率對於眼下的經濟來說依然過

高，降息將使經濟獲益更多。儘管央行為了避免加劇人民幣貶值壓力而推遲降息，但仍預計下半

年有一到兩次降息，而且如果美國啟動降息周期，中國央行降息的概率更大。（ｓｌ）

