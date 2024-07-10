《汽車新勢力》北京理想汽車公司增資六成至１６億元人民幣

《經濟通通訊社１０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，北京理想汽車有限公司近日發生工商變更
，註冊資本由１０億人民幣增至１６億人民幣，增幅６０％。
該公司於２０２１年４月成立，由理想汽車旗下Ｌｅａｄｉｎｇ Ｉｄｅａｌ ＨＫ
Ｌｉｍｉｔｅｄ全資持有，法定代表人為馬東輝。主要經營範圍包括新能源智能汽車整車製造、
改裝汽車、移動充電車、集裝箱自卸式新能源接駁車以及關鍵零部件和配件生產。此外，公司還
涉及機動車充電銷售和集中式快速充電站業務。（ｓｌ）
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10/07/2024 13:44
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，註冊資本由１０億人民幣增至１６億人民幣，增幅６０％。
該公司於２０２１年４月成立，由理想汽車旗下Ｌｅａｄｉｎｇ Ｉｄｅａｌ ＨＫ
Ｌｉｍｉｔｅｄ全資持有，法定代表人為馬東輝。主要經營範圍包括新能源智能汽車整車製造、
改裝汽車、移動充電車、集裝箱自卸式新能源接駁車以及關鍵零部件和配件生產。此外，公司還
涉及機動車充電銷售和集中式快速充電站業務。（ｓｌ）
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