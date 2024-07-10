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AH股新聞

10/07/2024 14:00

《中國要聞》格力指侵權小米電風扇製造商已支付１８５萬賠償

　　《經濟通通訊社１０日專訊》對於格力電器（深：０００６５１）指狀告小米電風扇侵權勝
訴但小米（０１８１０）稱「未收到任何環境電器相關訴訟」一事，格力電器今日接近中午再於
微博發文回應稱，「小米官方旗艦店」銷售的產品「米家小米電風扇ＢＰＴＳ０１ＤＭ」侵犯了
格力相關專利，該侵權產品的委託方為「小米通訊技術有限公司」，製造商為「浙江星月電器有
限公司」，現製造商已更名為「造夢者（浙江）科技有限公司」，而該公司已向格力支付１８５
萬元人民幣賠償。
　　格力還在通報中備註稱，「小米科技有限責任公司」１００％控股的「天津金星創業投資有
限公司」，持有「造夢者（浙江）科技有限公司」８﹒０４３９％的股權。
　　格力電器股價現跌１﹒３％，報３７﹒９元人民幣。
　　昨晚格力電器發布消息稱，近日收到最高人民法院法律文書，要求被裁定侵權的米家小米電
風扇不得再製造和銷售，侵權人並要向格力電器支付人民幣１８５萬元人民幣。格力電器提到，
早在２０２２年１２月２２日，廣州知識產權法院已就此案作出一審判決，要求侵權人賠償經濟
損失和維權費用。
　　「格力訴小米米家電風扇侵權一案勝訴」、「小米被判向格力支付１８５萬」這些話題迅速
成為熱搜。但內媒指出，相關法律文書顯示，案中被告實為「東莞京東利昇貿易有限公司」和「
浙江星月電器有限公司」，而「浙江星月電器有限公司」是小米旗下供應商和生態鏈企業。

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