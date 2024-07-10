【聚焦數據】內地６月ＣＰＩ按年升幅回落至０﹒２％，低預期

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，今年６月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同

比上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，大幅低於市場預期的上漲０﹒４％。１－６

月ＣＰＩ上漲０﹒１％。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，６月份，消費市場供應總體充足，全國

ＣＰＩ環比季節性下降，同比繼續上漲。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，

漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲。

２０２４年６月份，全國居民消費價格同比上漲０﹒２％。其中，城市上漲０﹒２％，農村

上漲０﹒４％；食品價格下降２﹒１％，非食品價格上漲０﹒８％；消費品價格下降０﹒１％，

服務價格上漲０﹒７％。

６月份，全國居民消費價格環比下降０﹒２％。其中，城市下降０﹒２％，農村下降

０﹒２％；食品價格下降０﹒６％，非食品價格下降０﹒２％；消費品價格下降０﹒４％，服務

價格持平。



＊豬價同比上漲１８﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２１個百分點＊



６月份，食品煙酒類價格同比下降１﹒１％，影響ＣＰＩ下降約０﹒３１個百分點。食品中

，鮮果價格下降８﹒７％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１９個百分點；鮮菜價格下降７﹒３％，影響

ＣＰＩ下降約０﹒１５個百分點；蛋類價格下降３﹒９％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０３個百分點

；畜肉類價格上漲３﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１０個百分點，其中豬肉價格上漲

１８﹒１％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２１個百分點；水產品價格上漲１﹒２％，影響ＣＰＩ上漲

約０﹒０２個百分點；糧食價格上漲０﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點。



＊七大類價格環比兩漲五降＊



６月份，食品煙酒類價格環比下降０﹒４％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１０個百分點。食品中

，鮮菜價格下降７﹒３％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１５個百分點；鮮果價格下降３﹒８％，影響

ＣＰＩ下降約０﹒０８個百分點；畜肉類價格上漲４﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１３個百分

點，其中豬肉價格上漲１１﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１４個百分點；蛋類價格上漲

１﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點。

其他七大類價格環比兩漲五降。其中，居住、醫療保健價格均上漲０﹒１％；交通通信、生

活用品及服務價格分別下降０﹒６％和０﹒４％，衣著、教育文化娛樂、其他用品及服務價格均

下降０﹒２％。（ｃｔ）

