【ＦＯＣＵＳ】蘿蔔快跑百度發飆，「無人駕駛」熱藏兩誘因

【ＦＯＣＵＳ】蘿蔔快跑，百度（０９８８８）發飆。被外媒稱為「全球最大的無人駕駛試

驗場」的中國，「智能駕駛」、「無人駕駛」競賽方興未艾，往小處看，是各路巨頭瞄準擁有巨

大現金流的經常性收入業務；往大處看，則是２０３５年基本建成交通強國的藍圖。



＊盈利憧憬＋政策扶持＊



距離特斯拉（Ｔｅｓｌａ）旗下自動駕駛的士Ｒｏｂｏｔａｘｉ下月８日上線還有近一個月

，在武漢、深圳、北京、上海等城市的街頭，一輛輛司機位空無一人，車尾寫著「測試車輛，隨

時停車」的白色的士，早已全天候運營。而這些正正是２０１７年６月啟動「阿波羅計劃（自動

駕駛開放技術平台

）」的百度，經歷七年沉浮後，向「全球首個實現商業化盈利的自動駕駛出行平台」邁進的嘗試

。

頭頂「即將盈利」憧憬的光環，再加上政策扶持接踵而來（包括工信部上月批准９間車企在

部分道路進行Ｌ３和Ｌ４自動駕駛技術測試、北京市經信局就自動駕駛汽車條例徵求意見、上海

批准部分區域居民可免費預約無人駕駛的士出行等），百度股價周三（１０日）半日抽升逾一成

，見一個月高位。

搭乘駕駛座空空如也的的士無疑需要膽量，尤其是在武漢橫跨長江大橋。但百度就指，蘿蔔

快跑「累計服務逾６００萬單（截至４月中），沒有出現過重大的人員傷亡事故。」



＊變現機器＋交通強國＊



目前，全球汽車自動駕駛進程普遍被視作處於由Ｌ２級（部分自動駕駛）向Ｌ３級（有條件

自動駕駛）的過渡階段，而百度５月發布最新自動駕駛大模型Ａｐｏｌｌｏ ＡＤＦＭ，聲稱為

全球首個支持Ｌ４級（高度自動駕駛）的大模型。

何解從百度到特斯拉，乃至Ａｌｐｈａｂｅｔ、亞馬遜等科企巨頭，都爭相進軍自動駕駛？

Ａｌｐｈａｂｅｔ旗下Ｗａｙｍｏ目前在三藩市、鳳凰城、洛杉磯提供自動駕駛的士服務，亞馬

遜旗下的Ｚｏｏｘ則在其總部所在地加州福斯特城提供員工接駁服務，並正進軍拉斯維加斯。簡

而言之，即是令每輛車成為人工智能驅動的現金流機器。

而在百度創始人李彥宏看來，自動駕駛只是起點，終局則是智慧交通、智慧城市；而中國早

在２０１９年就提出，到２０３５年基本建成智慧化、綠色化的交通強國。

人工智能一大終極商業化運用場景－－無人駕駛交通，不再是天方夜譚，由此引發科技跟普

通人搶飯碗的爭議。以蘿蔔快跑首批進駐城市武漢為例，１０００輛無人駕駛的士「不吃不喝、

沒日沒夜」，加上車費補貼優惠，這一刻受衝擊的是的士、網約車司機，下一個又是誰？

