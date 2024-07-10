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AH股新聞

10/07/2024 17:59

《中國房產》洪濤集團董事長深圳房產法拍，成交總價、單價創新高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒《每日經濟新聞》報道，深圳南山區華僑城純水岸（十
一期）一棟建築面積為４６３﹒９１平方米的別墅法拍房，今日在阿里法拍平台以２﹒３２億元
（人民幣．下同）成交，折合單價約每平方米５０萬元，創下深圳法拍房單價和總價新高。
　　這棟別墅起拍價為２億元，每次加價幅度為１００萬元，全場只有兩名買家參與競投，但吸
引了超過３﹒８萬人圍觀。經過３３輪激烈競投後，別墅最終以２﹒３２億元成交。原業主於
２０１３年１１月以１﹒１億元價格購入該棟別墅，１１年間升值１﹒２２億元或１１１％。
　　報道提到，這棟別墅曾做過多次抵押，累計抵押金額達到２﹒５７億元，最終被一家小額貸
款公司申請強制執行拍賣。
　
＊董事長稱為救洪濤已瀕臨傾家蕩產＊
　
　　拍賣信息顯示，此次拍賣的權利人為陳遠芬，其名字和年齡均與深圳老牌裝修公司洪濤集團
董事長劉年新的妻子相同，查封的被執行人包括「深圳市榮麟投資有限公司和陳遠芬」。已停牌
洪濤集團上市主體洪濤股份（深：００２３２５）的２０２３年財報顯示，陳遠芬為劉年新配偶
，兩者為公司的一致行動人，深圳市榮麟投資有限公司為洪濤股份實際控制人親屬控制公司。
　　洪濤集團曾承接多個知名公共裝飾工程，包括人民大會堂國宴廳、釣魚台國賓館等，劉年新
更曾在２０１５年以９０億元財富位列胡潤百富榜第３５８位。然而，近年洪濤集團因應收帳款
問題導致資產結構惡化，連續４年虧損，最終退市。
　　劉年新上月中旬曾在洪濤股份微信公眾號發文，坦言「為洪濤，我已瀕臨傾家蕩產」、「洪
濤就像我自己的親生孩子，我已散盡家財保洪濤」，指個人及家人曾為維持公司運營而提供５億
元財務資助，並擔保逾１０億元。報道指，此次拍賣的別墅正是劉年新抵押給深圳市高時小額貸
款有限公司進行融資的房產之一，拍賣所得將用於償還３０００萬元債務及利息。（ｓｌ）

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