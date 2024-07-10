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AH股新聞

10/07/2024 17:34

《經濟時評》機構：今年中國ＣＰＩ料漲０﹒６％，降準降息機率增

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》最新季度調查結果顯示，今明兩年居民消費價格指
數（ＣＰＩ）同比漲幅分別在０﹒６％和１﹒５％。低通脹為寬鬆貨幣政策創造空間，約６０家
受訪機構當中，近２０家機構預估中值顯示，三季度中國一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）有
望下調１０個基點，存款準備金率亦可能在三季度下調２５個基點。
　　今日稍早公布的中國６月ＣＰＩ同比漲幅並未如預期般進一步反彈，而是降至三個月低點，
顯示通縮風險仍未消退。分析人士預期，倘若美國９月進入降息周期，將為中國央行下調政策利
率打開空間。
　　民生銀行首席經濟學家溫彬指出，從政策角度看，逆周期調節力度將會加大，下半年降準、
降息落地概率上升；不過，由於有效需求仍然偏弱，更關鍵的是加大財政政策力度，來提供有效
資產供給，引導市場主體加槓桿，以及通過深化改革、擴大開放來提振市場主體信心。
　
＊野村陸挺建議展開未交付房屋大清查，因地制宜推正確處置方案＊
　
　　野村證券首席中國經濟學家陸挺亦表示，中國經濟面臨的一些舊的阻力依然強大，包括房地
產危機、消費需求減弱、「新三樣」投資狂潮降溫等；同時還有一些新的挑戰可能給下半年經濟
增長帶來壓力，包括股權融資暴跌、央行努力提高債券收益率、加強稅收徵管、罰款激增、公用
事業價格上漲、金融業降薪等。
　　陸挺認為，如果中國不加強刺激力度，大幅加大對保交樓的資金支持力度，下半年經濟增速
可能從上半年的５％左右快速回落至４﹒２％。最好的情況是，未來數月中國開始展開全國範圍
內的未交付房屋大清查，並根據調查數據對住宅項目進行分類、估算資金缺口、對不同地區不同
類別項目設計正確的處置方案，並進而宣布更大膽措施來結束房地產危機。（ｓｌ）

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