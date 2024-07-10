  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

10/07/2024 17:30

【數據前瞻】機構：第二季中國經濟增速料放緩至５﹒１％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》最新季度調查結果顯示，雖然出口保持強勁，但消
費趨弱以及財政支出增速偏低等，料致第二季中國經濟同比增速由第一季超預期的５﹒３％放緩
至５﹒１％；下半年伴隨著基數抬升，第三、四季經濟增速料續放緩至４﹒８％、４﹒７％，全
年預計增長５％，而明年（２０２５年）增速料進一步放緩至４﹒５％。調查結果綜合了約６０
家機構的預估中值。
　　《路透》４月進行前次季度調查時，受訪機構對今年三、四季度增速預測均為４﹒７％，對
今、明兩年中國經濟增速預測則分別為４﹒６％、４﹒４％。
　　粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，經濟仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰，下階
段應以力度更大、節奏更快、目標更明確的一攬子穩增長政策擴大總需求，還應進一步擴大改革
開放，尤其是重塑激勵約束機制，充分激發居民、企業、地方政府等微觀主體的積極性和活力，
加快經濟向潛在增長路徑收斂。
　　國泰君安證券宏觀研究團隊也指出，第二季以來，經濟增長動能邊際有所放緩，主要源自於
消費的小幅下修和政府債發行節奏較慢，而亮點是出口仍保持韌性。（ｓｌ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

西歐小國的特色：領導人作風親民

09/07/2024 14:38

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金