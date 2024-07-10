【數據前瞻】機構：第二季中國經濟增速料放緩至５﹒１％

《經濟通通訊社１０日專訊》據《路透》最新季度調查結果顯示，雖然出口保持強勁，但消

費趨弱以及財政支出增速偏低等，料致第二季中國經濟同比增速由第一季超預期的５﹒３％放緩

至５﹒１％；下半年伴隨著基數抬升，第三、四季經濟增速料續放緩至４﹒８％、４﹒７％，全

年預計增長５％，而明年（２０２５年）增速料進一步放緩至４﹒５％。調查結果綜合了約６０

家機構的預估中值。

《路透》４月進行前次季度調查時，受訪機構對今年三、四季度增速預測均為４﹒７％，對

今、明兩年中國經濟增速預測則分別為４﹒６％、４﹒４％。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，經濟仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰，下階

段應以力度更大、節奏更快、目標更明確的一攬子穩增長政策擴大總需求，還應進一步擴大改革

開放，尤其是重塑激勵約束機制，充分激發居民、企業、地方政府等微觀主體的積極性和活力，

加快經濟向潛在增長路徑收斂。

國泰君安證券宏觀研究團隊也指出，第二季以來，經濟增長動能邊際有所放緩，主要源自於

消費的小幅下修和政府債發行節奏較慢，而亮點是出口仍保持韌性。（ｓｌ）

