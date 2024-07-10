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AH股新聞

10/07/2024 16:27

【數據前瞻】中國６月美元計出口增幅料擴至８％，進口增２﹒８％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國海關總署將於周五公布６月貿易數據。據《路透》綜合約
３１家機構預估中值顯示，外需延續韌性疊加低基數效應，中國６月以美元計價出口同比漲幅料
從７﹒６％升至８％；進口同比增幅料回暖，從１﹒８％升至２﹒８％；當月貿易順差預計擴大
至８５０億美元，上月為８２６﹒２億美元。
　　花旗銀行大中華區首席經濟學家余向榮近日在一場論壇上表示，儘管有貿易保護主義風險，
但要看到短期內支撐中國出口的一系列因素，包括全球南方國家的機遇、新出口動能強勁以及美
國大選前的搶單效應。中國的外需結構正在從原來以發達經濟體、發達市場為主逐漸轉向新興市
場，同時新出口產品仍有結構性增長等都是中國外貿的有利因素。他並預計，中國今年出口增速
在５％左右，明年可能在４﹒５％左右。
　　進口方面，機構普遍認為６月中國進口同比增速回暖。參加《路透》調查的３１家機構中，
有２８家預測的增速高於５月。其中瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤預計，６月中國進口同比增速小
幅上升至２﹒５％，從而帶動貿易順差小幅擴大至８８０億美元；巴克萊銀行則預計進口同比增
速為３％。（ｓｌ）

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