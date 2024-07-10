騰訊將雙糧及租房補貼納入月薪，確保員工每月收入穩定

《經濟通通訊社１０日專訊》據《新浪科技》報道，騰訊（００７００）今日發全員電郵，

宣布對員工薪資福利政策進行調整。調整主要涉及兩個方面，均是基於員工提出的具體訴求：一

是將服務獎（雙糧）從年底發放均攤到每月月薪，增強月度現金流；二是將易居計劃補貼納入月

薪，確保相關員工收入持續穩定。相關調整於２０２４年７月１日起生效，８月５日的發薪中開

始體現。

據了解，騰訊自２０１６年起推出易居計劃以減輕年輕新員工租房壓力，補貼最長可領三年

。２０２２年，補貼標準調整為一線城市由每人每月１２５０元增加至４０００元，二線城市由

每人每月６２５元增至２０００元。最新調整則由每年發放１２個月增加至１５個月，並直接計

入月薪基數中，多出的３個月與年終獎一起發放。

知情人士透露，最近兩年隨著外部環境的變化，越來越多員工期待每月能有更穩定的現金流

，同時，不少年輕員工擔心，易居計劃結束後，月收入出現波動甚至直接下滑。今次調整就將帶

來兩大好處：一是服務獎和租房補貼納入月薪後，會直接提高員工的月收入水平，方便大家更好

地根據個人需求進行資金安排。二是間接帶來一系列長期利好，例如隨著月薪的提升，年度績效

獎基數、調薪基數、離職補償金計算基數以及新入職員工的社保公積金基數等都將相應增加。

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