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AH股新聞

10/07/2024 07:53

【企業盈警】萬科企業（０２２０２）料中期盈轉虧最多９０億人幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，預期截
至６月３０日止中期淨虧損約７０億至９０億元（人民幣．下同），去年同期純利９８億元，而
每股虧損５９至７６分。該集團對業績虧損深表歉意。
　　該集團指，預計虧損因房地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降。期內房地產開發業務結
算利潤主要對應２０２２年、２０２３年銷售的項目及今年上半年消化的現房和準現房庫存。有
關項目大部分為２０２２年前獲取的土地，地價獲取成本較高，後續銷售階段市場持續下行，銷
售情況和毛利率均低於投資預期，導致期內結算毛利總額大幅減少。此外，該集團指，對部分項
目計提減值、部分非主業財務投資出現虧損，以及部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值

　
＊半年交付逾７萬套房子＊
　
　　該集團指，期內交付７﹒４萬套房子，完成預定計劃，保障公開市場債務正常兌付，銷售金
額１２７３﹒３億元，大宗交易回款９３﹒４億元，聯營企業印力集團完成商業基礎設施
ＲＥＩＴ的發行，發行規模３２﹒６億元。但轉型業務投資超出資源和能力的邊界，部分開發項
目投資過於樂觀，拿地成本較高。隨著這些項目在今年進入結算，結算業績受到重大影響。同時
，為確保現金流安全，通過價格折讓加大庫存去化和資產處置力度，導致業績壓力進一步加大。
（ｗｈ）

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