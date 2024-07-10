【企業盈警】海通證券（０６８３７）料中期盈利跌最多７６％

《經濟通通訊社１０日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布，預期截
至６月３０日止中期純利約９﹒２億至１１﹒６７億元（人民幣．下同），跌６９﹒５３％至
７６％，扣除非經常性損益的純利４﹒９８億至７﹒４５億元，跌７６﹒８１％至８４﹒５％。
該集團指，期內因市場行情波動，投資收益和公允價值變動損益減少，股權融資規模下降，
投行業務收入減少。目前，該集團業務及經營狀況保持穩定，資產負債結構良好，流動性充裕。
（ｗｈ）
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10/07/2024 07:53
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至６月３０日止中期純利約９﹒２億至１１﹒６７億元（人民幣．下同），跌６９﹒５３％至
７６％，扣除非經常性損益的純利４﹒９８億至７﹒４５億元，跌７６﹒８１％至８４﹒５％。
該集團指，期內因市場行情波動，投資收益和公允價值變動損益減少，股權融資規模下降，
投行業務收入減少。目前，該集團業務及經營狀況保持穩定，資產負債結構良好，流動性充裕。
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