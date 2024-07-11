《駐滬專電》上財調查：二季度上海消費者買房意願回升，但仍謹慎

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新公布

的消費者信心調查結果顯示，今年第二季度，上海市消費者信心指數回升，環比上升７﹒５點，

同比下降１０﹒１點。

分項數據中，消費者收入評價指數為１１９﹒２點，環比和同比分別上升了１０﹒８點和

４﹒９點，是為數不多的同比為正的指數，顯示消費者對收入的滿意度快速提升。就業評價指數

１１５﹒４點，環比上升１２﹒５點，同比下降３﹒７點，說明消費者對就業形勢的信心也在逐

步恢復。買房時機指數環比上漲６﹒５點，達到６４﹒５點，但同比下降３２﹒４點，說明隨著

相繼出台的一系列利好政策，消費者的購房意願有所增強；買車時機指數８８﹒３點，環比基本

持平，略降０﹒６點，同比下降２４﹒１點。買房買車時機指數同比下降幅度較大，體現了消費

者謹慎購買的心理。

從預期來看，二季度消費者收入預期指數為１２５點，環比和同比分別上漲了６﹒８點和

１﹒２點，恢復到２０２１年以來的最高點；就業預期指數１１３﹒７點，環比上升２﹒６點，

同比大幅下降１５﹒８點。買房時機預期指數７０﹒５點，環比上漲１１﹒１點，同比下降幅度

達到了３４﹒３點，顯示在一系列新政的作用下，樓市有所回暖，但還處於低迷階段；買車時機

預期指數為９５﹒３點，環比上漲７﹒３點，同比大降２５﹒６點。

