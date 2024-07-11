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AH股新聞

11/07/2024 15:34

《駐滬專電》上財調查：二季度上海消費者買房意願回升，但仍謹慎

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海財經大學應用統計研究中心最新公布
的消費者信心調查結果顯示，今年第二季度，上海市消費者信心指數回升，環比上升７﹒５點，
同比下降１０﹒１點。
　　分項數據中，消費者收入評價指數為１１９﹒２點，環比和同比分別上升了１０﹒８點和
４﹒９點，是為數不多的同比為正的指數，顯示消費者對收入的滿意度快速提升。就業評價指數
１１５﹒４點，環比上升１２﹒５點，同比下降３﹒７點，說明消費者對就業形勢的信心也在逐
步恢復。買房時機指數環比上漲６﹒５點，達到６４﹒５點，但同比下降３２﹒４點，說明隨著
相繼出台的一系列利好政策，消費者的購房意願有所增強；買車時機指數８８﹒３點，環比基本
持平，略降０﹒６點，同比下降２４﹒１點。買房買車時機指數同比下降幅度較大，體現了消費
者謹慎購買的心理。
　　從預期來看，二季度消費者收入預期指數為１２５點，環比和同比分別上漲了６﹒８點和
１﹒２點，恢復到２０２１年以來的最高點；就業預期指數１１３﹒７點，環比上升２﹒６點，
同比大幅下降１５﹒８點。買房時機預期指數７０﹒５點，環比上漲１１﹒１點，同比下降幅度
達到了３４﹒３點，顯示在一系列新政的作用下，樓市有所回暖，但還處於低迷階段；買車時機
預期指數為９５﹒３點，環比上漲７﹒３點，同比大降２５﹒６點。

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