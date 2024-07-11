《神州頭條》財經報章頭版摘要：暫停轉融券，上調融券保證金比例

《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

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黨的十八大以來，以國家主席習近平為核心的黨中央創造性提出全面深化改革的價值取向，站在

人民立場上把握和處理涉及改革的重大問題，從人民利益出發謀劃改革思路、制定改革舉措，不

斷把人民對美好生活的嚮往變為現實。



中證監批准暫停轉融券業務，強化逆周期調節

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中證監依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自７月１１日起實施。存量轉融券合約可

以展期，但不得晚於９月３０日了結。同時，批准證券交易所將融券保證金比例由不得低於

８０％上調至１００％，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低於１００％上調至

１２０％，自７月２２日起實施。



降低程序化交易消極影響，切實維護市場交易公平

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中證監有關部門負責人１０日就程序化交易監管進展情況答記者問時表示，今年以來，證券市場

程序化交易總體穩中有降，交易行為出現一些積極變化。中證監將加快推出更多務實舉措，進一

步強化對程序化交易監管的適應性和針對性，降低程序化交易的消極影響，切實維護市場交易公

平。





《上海證券報》



中證監：暫停轉融券業務，上調融券保證金比例

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中證監１０日公布，依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自７月１１日起實施。存量

轉融券合約可以展期，但不得晚於９月３０日了結。同時，批准證券交易所將融券保證金比例由

不得低於８０％上調至１００％，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低於１００％

上調至１２０％，自７月２２日起實施。



中證監將劃定程序化交易監控「紅線」

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針對程序化交易監管，中證監將再出「組合拳」，包括劃定程序化交易監控「紅線」，明確高頻

量化交易差異化收費安排等。中證監有關部門負責人表示，將加快推出更多務實舉措，降低程序

化交易的消極影響，切實維護市場交易公平。



讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

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黨的十八大以來，以國家主席習近平為核心的黨中央創造性提出全面深化改革的價值取向，站在

人民立場上把握和處理涉及改革的重大問題，從人民利益出發謀劃改革思路、制定改革舉措，不

斷把人民對美好生活的嚮往變為現實。





《證券時報》



習近平同幾內亞比紹總統恩巴洛會談

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國家主席習近平１０日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的幾內亞比紹總統恩巴洛舉行會談

。兩國元首一致同意，將中國同幾內亞比紹關係提升為戰略夥伴關係。



中證監暫停轉融券業務，上調融券保證金比例

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中證監１０日批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自７月１１日起實施。同時，中證監有

關部門負責人表示，進一步強化對程序化交易監管的適應性和針對性，加快推出更多務實舉措，

降低程序化交易的消極影響，划定程序化交易監控「紅線」，切實維護市場交易公平。



下划地方徵收環節後移，消費稅改革待破局

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健全地方稅體系，既是完善現代稅收制度的必然要求，也是緩解地方財政收支矛盾的現實需要。

消費稅作為中國稅收體系中的重要稅種，是財稅體制改革中不可忽視的環節。近年來，「後移消

費稅徵收環節並穩步下划地方」的消費稅改革方向已經得到財政部多次確認，也備受市場期待。

（ｌｃ）

