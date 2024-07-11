《神州經脈》暫停轉融券利好Ａ股，德國擬拆華為部件，賣地收入降

《神州經脈》Ａ股再一次打響「三千攻堅戰」，中證監為其於年初提出的一系列提振股市措

施「加辣」，包括叫停運行１２年之久的證金公司轉融券業務，以及提出要讓量化交易特別是高

頻交易降頻降速。官方在三中全會前穩住股市的態度顯而易見，Ａ股今早（１１日）顯著抽升，

惟銀行股趁勢回吐拖累升幅，午後Ａ股升幅進一步放大，全日上升個股超過４７５０隻，全體個

股中位數表現為上升３％。Ａ股難得遇晴天，滬綜指全日升１﹒０６％，報２９７０﹒３９點，

深成指漲１﹒９９％，創業板指飆２﹒０６％。

股市交投熾熱為近月以來少見，兩市全日成交７８７１億元（人民幣．下同），按日大升

１６﹒２％，是自６月１４日以來成交新高。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開後漲幅擴大，曾收復７﹒２７關，重上

７﹒２６水平，惟其後有回吐，收報７﹒２７１０，較上個交易日４時３０分收盤價升４９點子

，止三連跌，全日在７﹒２６８７至７﹒２７６０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１３３９，較上個交易日升３點子，止兩連跌，與市場預測偏離略擴至近１４００點，上個

交易日報７﹒１３４２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中證監昨日批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自今日起實施。存量轉融券合約可

以展期，但不得晚於９月３０日了結。同時，批准證券交易所將融券保證金比例由不得低於

８０％上調至１００％，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低於１００％上調至

１２０％，自７月２２日起實施。華創證券在研報中預計，當前靈活對沖及股票多空規模合計約

５００億元，在給予足夠時間周期以及監管並未直接叫停融券政策下，總體不會對市場產生顯著

衝擊。申萬宏源研究金融工程首席分析師朱嵐認為，暫停轉融券業務是監管層維護市場穩定、恢

復投資者信心的逆周期調節手段，相信未來如時機允許會重啟並輔以更完善的政策和監管。



２﹒ 據報德國執政聯盟已經同意該國主要５Ｇ電信運營商在２０２６年底前從其核心網絡移除

華為的部件，並在２０２９年底清除網絡管理系統中的華為、中興等企業生產中國製造部件。中

國外交部發言人林劍今日回應稱，華為等中國通訊企業在歐洲運營了多年，為歐洲建設了高質量

的通信基礎設施，創造了大量的就業和稅收，沒有任何證據表明其危害歐洲國家的國家安全，將

經貿科技問題政治化，只會破壞正常的技術交流合作，不符合任何一方的利益。希望德方尊重事

實、理性決策，獨立作出符合自身利益和國際規則的決定，為包括中國在內的各國企業提供公平

、透明、開放、非歧視的市場環境。



３﹒ 據《彭博》報道，繼人民銀行後，國家金融監管總局也開始為債市投資降溫。在例行檢查

中，金融總局的地方分支機構，要求部分農村商業銀行縮短債券投資的平均存續期

（ｄｕｒａｔｉｏｎ），調查包括債券投資狀況等在內的事項。報道指，金監總局調查債券投資

存續期狀況較為少見。澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬稱，此舉符合人行行長潘功勝上月提到的

，監管機構希望糾正小銀行存續期風險的想法。這是給近期長債投機行為降溫的政策應對的一部

分。另外，截至今午４時４０分，人行的臨時隔夜正、逆回購繼續按兵不動。



４﹒ 據《財新》報道，內地樓市銷售每況愈下，拖累房企投資，就連龍頭央企也在縮減拿地規

模，導致土地出讓金大幅縮水，地方財政堪憂。華泰證券近期研報顯示，上半年全國成交土地建

築面積約９﹒９億平方米，同比減２９％，成交金額約１﹒１萬億元，同比少３５％。其中，涉

宅用地上半年成交建築面積約１﹒８億平方米，同比降３５％；成交金額約６６９４億元，同比

降４２％。另外，民生證券統計了內地２９個省份上半年的土地市場情況，數據顯示，上半年廣

東、寧夏和天津的土地出讓金同比降幅最大，分別為６４％、６２％和６０％。



５﹒ 內地社交媒體廣傳，阿里巴巴創始人馬雲從倫敦低調返國，並在７月６日現身杭州阿里巴

巴總部大廈，網傳圖片顯示馬雲所到之處均有員工圍觀及拍照。另外，內媒《３６氪》報道，淘

天集團在今年６１８結束後召開了一場商家閉門會，一線業務高管到場參與，會上明確幾項變化

，將於下半年正式實施。其中一個核心變化是淘寶弱化了絕對低價戰略，自去年起搜索權重按照

「五星價格力」分配的體系被弱化，改回按ＧＭＶ（交易金額）分配。



６﹒ 近日有市場消息稱，李嘉誠創立的長江實業集團旗下東莞海逸豪庭項目，以五折價格拋售

在售房源。內媒引述該項目售樓人員稱，確實在近幾日推出了部分團購優惠單位，現房打折後均

價低至每平方米１﹒４萬元，「目前１－５層都有房源在售」。據其介紹，項目此前均價約每平

方米２﹒３萬－２﹒４萬元，即目前每平方米售價下降近１萬元。售樓人員還稱，現只剩下１０

套現樓，全額付款的話，今天買明天收樓。



７﹒ 普華永道（香港稱羅兵咸永道）繼傳出廣州關所、京滬裁員等傳聞後，今日再有傳普華永

道要求上海分所部分員工放無薪休假，據報每個部門休假情況不一，有些部門去年開始每月休５

天無薪假，今年二季度開始休８天，屬於變相降薪；亦有指員工被要求在７月至８月期間休不少

於１５天的「職業間歇假」，期間發放２０％薪資。普華永道回應稱，由於外部客觀情況的變化

，公司根據市場需求相應優化了組織架構，並強調公司一直珍視人才並持續多年大力投資於人才

培養，此次調整是艱難的決定，目前正逐步與員工展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞

動法相關規定。



８﹒ 據《央視新聞》報道，匈牙利國家經濟部長馬頓宣布匈牙利向歐盟競爭力委員會提交了一

份提案，當中包含一攬子措施，以加快歐盟向電動汽車轉型。對於歐盟向中國電動汽車徵收臨時

反補貼關稅，他表示匈牙利政府不支持歐盟的保護主義和市場限制措施，並指這一舉措意味著會

導致貿易戰，不會對任何一方有好處。馬頓並指，歐盟需要減輕監管壓力以提高競爭力，並且在

綠色轉型過程中必須優先考慮技術中立程序和循環經濟。電動化轉型是歐洲工業競爭力的核心，

匈牙利將向歐盟提議制定電動汽車法。（ｓｌ）

