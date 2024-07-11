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AH股新聞

11/07/2024 17:00

《鍾之日記》中證監加辣，陸港攜手漲

　　《鍾之日記》７月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　恒指今早高開過百點後，早段愈升愈有，在升穿１０天線後一度掉頭向下，但午後隨滬綜指
重拾升軌，全日恒指收報１７８３２，升３６０點或升２﹒１％，主板成交近１００４億元。今
日恒指成分股中，只有５隻股票錄得下跌。
　　恒指今日一次過收復１００天線及２５０天線，收市並站穩於１０天線上方，寄望後市有力
衝擊１８０００點關。但美國今晚將會公布６月ＣＰＩ，該數據或會影響聯儲局考慮年底減息的
部署，投資者宜多加留意。
　
＊融券沽空廢武功，滬綜指升超１％＊
　
　　Ａ股再一次打響「三千攻堅戰」，中證監為其於年初提出的一系列提振股市措施「加辣」，
包括叫停運行１２年之久的證金公司轉融券業務，以及提出要讓量化交易特別是高頻交易降頻降
速。
　　官方在三中全會前穩住股市的態度顯而易見，Ａ股今早顯著抽升，惟銀行股趁勢回吐拖累升
幅，午後Ａ股升幅進一步放大，全日上升個股超過４７５０隻，全體個股中位數表現為上升３％
。Ａ股難得遇晴天，滬綜指全日升１﹒０６％，報２９７０﹒３９點，深成指漲１﹒９９％，創
業板指飆２﹒０６％。
　　股市交投熾熱為近月以來少見，兩市全日成交７８７１億元人民幣，按日大升１６﹒２％，
是自６月１４日以來成交新高。
　　融券業務被股民指責是股市跌浪推手，而作為市場主要券源的轉融券被斷供應，融券操作相
當於被廢武功、名存實亡。有關政策一定程度上能修復散戶信心，然而對股市未必構成實際利好
，因為當前靈活對沖及股票多空規模合計約５００億元人民幣，對市場衝擊有限。內媒引述業內
人士指出，暫停轉融券是逆周期調節的方式，並非否定轉融券的作用，這或意味著在股市維持穩
定後，轉融券業務可能會重啟。
　
＊馬雲傳現身阿里，憧憬改革股價升３％＊
　
　　網傳阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲在遊歷英國倫敦多日後，已經低調返國，並在７月
６日現身杭州阿里巴巴總部大廈。內地社交媒體上流傳的相片顯示，馬雲所到之處均引起員工圍
觀及拍照，他亦與群眾熱情打招呼。
　　據悉，馬雲上次回國並現身公眾視野是在今年３月２７日，翌日阿里便宣布啟動「１＋６＋
Ｎ」的組織架構調整，前主席張勇宣布卸任，並由「十八羅漢」中的蔡崇信、吳泳銘分別接任集
團董事會主席、ＣＥＯ，當時分析指「這番排兵布陣只能是馬雲的手筆」。
　　市場憧憬馬雲回歸或暗示阿里再有重大變動，該股今日盤中曾升至７６元創月高，全日收升
３﹒２％。
　
＊車企大力出奇跡，小鵬又推新車股價飆＊
　
　　繼日前宣布推出平價車款ＭＯＮＡ　Ｍ０３後，小鵬汽車（０９８６８）董事長何小鵬昨日
在微博透露，全新車型將命名為Ｐ７＋，產品尺寸超過５米，技術也進一步升級，並稱「小鵬
Ｐ７＋的使命：開啟智駕新時代」。據此前曝光的小鵬財報電話會議內容，小鵬Ｐ７＋預計就是
今年第四季將推出的新型Ｂ級全電動轎車，也是小鵬首款實現技術成本降低２５％目標的車型。
　　小鵬全日飆１１﹒７％，報３３﹒０５元，盤中創一個月新高，連升第二日；理想汽車
（０２０１５）升７﹒１％領漲一眾藍籌，蔚來（０９８６６）升５﹒４％，零跑汽車
（０９８６３）升４﹒２％，比亞迪（０１２１１）走高１﹒９％
　　內地大力發展電動車行業，產業嚴重「內捲」發動減價戰，擠壓利潤空間，車企為降低成本
，除了擠壓供應商，加快推出新車型也是一個選項。然而新車研發周期愈來愈短、價格愈來愈第
，除了其帶來的品質安全風險之外，也會讓市場需求更趨飽和。據諮詢公司
Ａｌｉｘｐａｒｔｎｅｒｓ數據，預計到２０３０年，中國現有的１３７個電動汽車品牌中，只
有１９個實現盈利，比例為１３﹒９％，其餘將退出電動車行業，或進行整合，或爭奪少量市場
份額。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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