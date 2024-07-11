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AH股新聞

11/07/2024 10:39

【提振Ａ股】片仔癀漲超３％，現存轉融券餘額居Ａ股之冠

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中證監叫停中證金融公司轉融券業務，作為Ａ股市場維穩的最
新舉措。內媒統計，截至７月９日，共有３０隻股票轉融券餘額超過１億元人民幣，轉融券餘額
位居前十的股票之中，排名居首的片仔癀（滬：６００４３６）現價漲３﹒３％，排名第二的聯
影醫療（滬：６８８２７１）股價漲３﹒２％，惟排第三的南京銀行（滬：６０１００９）隨銀
行板塊軟０﹒２％。
　　中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自今日起實施。存量轉融券合約可以展期，但不得晚
於９月３０日了結。同時，將融券保證金比例由不得低於８０％上調至１００％，私募證券投資
基金參與融券的保證金比例由不得低於１００％上調至１２０％，自７月２２日起實施。
　
　　　　　　　　　表列轉融券餘額位居前十的股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（按轉融券餘額大小排序）　現價（元人民幣）　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　片仔癀（滬：６００４３６）　　２１０﹒５１元　　升３﹒３４％
　　聯影醫療（滬：６８８２７１）　１０８﹒４７元　　升３﹒１９％
　　南京銀行（滬：６０１００９）　　１０﹒０１元　　跌０﹒２０％
　　海光信息（滬：６８８０４１）　　７２﹒８６元　　升０﹒０５％
　　萬泰生物（滬：６０３３９２）　　６６﹒２８元　　升１﹒０５％
　　賽力斯（滬：６０１１２７）　　　８５﹒５４元　　升０﹒４０％
　　北汽藍谷（滬：６００７３３）　　９﹒６９元　　　升２﹒３２％
　　隆基綠能（滬：６０１０１２）　　１４﹒３７元　　升５﹒９７％
　　愛美客（深：３００８９６）　　１７１﹒５３元　　升６﹒９８％
　　新易盛（深：３００５０２）　　１１５﹒６７元　　跌３﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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