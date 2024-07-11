【提振Ａ股】片仔癀漲超３％，現存轉融券餘額居Ａ股之冠

《經濟通通訊社１１日專訊》中證監叫停中證金融公司轉融券業務，作為Ａ股市場維穩的最

新舉措。內媒統計，截至７月９日，共有３０隻股票轉融券餘額超過１億元人民幣，轉融券餘額

位居前十的股票之中，排名居首的片仔癀（滬：６００４３６）現價漲３﹒３％，排名第二的聯

影醫療（滬：６８８２７１）股價漲３﹒２％，惟排第三的南京銀行（滬：６０１００９）隨銀

行板塊軟０﹒２％。

中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自今日起實施。存量轉融券合約可以展期，但不得晚

於９月３０日了結。同時，將融券保證金比例由不得低於８０％上調至１００％，私募證券投資

基金參與融券的保證金比例由不得低於１００％上調至１２０％，自７月２２日起實施。



表列轉融券餘額位居前十的股份表現

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股份（按轉融券餘額大小排序） 現價（元人民幣） 變幅（％）

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片仔癀（滬：６００４３６） ２１０﹒５１元 升３﹒３４％

聯影醫療（滬：６８８２７１） １０８﹒４７元 升３﹒１９％

南京銀行（滬：６０１００９） １０﹒０１元 跌０﹒２０％

海光信息（滬：６８８０４１） ７２﹒８６元 升０﹒０５％

萬泰生物（滬：６０３３９２） ６６﹒２８元 升１﹒０５％

賽力斯（滬：６０１１２７） ８５﹒５４元 升０﹒４０％

北汽藍谷（滬：６００７３３） ９﹒６９元 升２﹒３２％

隆基綠能（滬：６０１０１２） １４﹒３７元 升５﹒９７％

愛美客（深：３００８９６） １７１﹒５３元 升６﹒９８％

新易盛（深：３００５０２） １１５﹒６７元 跌３﹒１２％

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（ｅｙ）

