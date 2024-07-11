【提振Ａ股】降程序化交易消極影響，中證監：高頻交易要降頻降速

《經濟通通訊社１１日專訊》中證監有關部門負責人昨日就程序化交易監管進展情況答記者

問時表示，下一步將加快推出更多務實舉措，指導交易所盡快公布和實施程序化異常交易監控標

準，劃定程序化交易監控「紅線」，進一步推動程序化交易特別是高頻交易降頻降速；明確高頻

量化交易差異化收費安排；加強與香港方面溝通協調，抓緊制定發布北向資金程序化交易報告指

引，對北向投資者適用與境內投資者相同的監管標準。

中證監提到，今年以來，證券市場程序化交易總體穩中有降，交易行為出現一些積極變化。

截至６月末，全市場高頻交易帳戶逾１６００個，年內下降超過２０％，觸及異常交易監控標準

的行為在過去３個月下降近六成。



＊中國證券報：全面禁止量化交易非科學理性＊



在中證監對量化交易高舉監管大棒之時，《中國證券報》在有關報道內容中大談量化交易對

市場的正面作用，力陳全面禁止量化交易並非科學理性選擇。

報道提到，量化交易目前每日可向市場穩定提供２０００億元人民幣左右的交易額，成為活

躍市場的重要源頭之一，可以改善小微股票的流動性，程序化交易在境外成熟市場的佔比在

５０％以上。量化交易被指是去年至今年股市下跌的「幫兇」，然而報道更進一步指出，量化交

易在很多情況下會「逆勢交易」，尤其在市場快速向下波動期間，有助於在一定程度上平抑市場

波動，起到「剎車」作用。

文章引述專家指，量化交易的存在和發展有其必然性，對量化交易全面禁止並非科學理性選

擇。從監管實踐和境外經驗看，量化交易利弊兼有，宜一分為二，理性客觀地看待其作用和影響

。（ｅｙ、ｌｃ）

