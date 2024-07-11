【內房困局】上半年全國土地出讓金同比降３５％，廣東跌六成最多

《經濟通通訊社１１日專訊》據《財新》報道，內地樓市銷售每況愈下，拖累房企投資，就

連頭部央企也在縮減拿地規模，導致土地出讓金大幅縮水，地方財政堪憂。華泰證券近期研報顯

示，上半年全國成交土地建築面積約９﹒９億平方米，同比減２９％，成交金額約１﹒１萬億元

（人民幣．下同），同比少３５％。其中，涉宅用地上半年成交建築面積約１﹒８億平方米，同

比降３５％；成交金額約６６９４億元，同比降４２％。



＊今年全國土地出讓收入同比料降１９％＊



報道稱，房地產行業從２０２１年下半年開始陷入流動性危機，土地市場大致同步收縮。據

粵開證券６月份研報，在２０２１年到２０２３年，政府性基金中的土地出讓收入從８﹒７１萬

億元跌至５﹒８萬億元，累跌３３﹒４％。粵開證券預計，今年全國財政的土地出讓收入為

４﹒７萬億元，同比將再降１９％。

另外，民生證券統計了內地２９個省份上半年的土地市場情況，數據顯示，上半年廣東、寧

夏和天津的土地出讓金同比降幅最大，分別為６４％、６２％和６０％。

廣東是中國經濟總量第一大省，去年ＧＤＰ為１３﹒５７萬億元，同期土地出讓金３４１５

億元；但在今年上半年，廣東僅獲得土地出讓金５３７億元。（ｒｙ）

