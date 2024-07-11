《擴大開放》內地六市擴服務業准入，外商可在廣州等地投資旅行社

《經濟通通訊社１１日專訊》國務院批覆，同意自即日起，在瀋陽市、南京市、杭州市、武

漢市、廣州市、成都市等６個城市開展服務業擴大開放綜合試點，暫時調整部分法例規定。

文件提到，允許在瀋陽市、南京市、廣州市、成都市設立並符合有關條件的外商投資旅行社

，從事除台灣地區以外的出境旅遊業務；允許在瀋陽市、南京市、杭州市、廣州市、成都市向外

資開放國內互聯網虛擬專用網業務（外資股比不超過５０％），吸引海外電信運營商通過設立合

資公司，為外商投資企業提供國內互聯網虛擬專用網業務。

境外演藝活動方面，新規將外國和港澳台投資者投資設立的娛樂場所申請從事娛樂場所經營

活動的審批權下放至南京、杭州、武漢、廣州、成都政府文化主管部門；將外國和港澳台投資者

投資設立的演出場所經營單位、演出經紀機構的審批權下放至南京、杭州、武漢、廣州、成都政

府文化主管部門；將外國和港澳台文藝表演團體和個人參加營業性演出的審批權下放至南京、杭

州、武漢、廣州、成都政府文化主管部門。

另外，新規允許在廣州市進行外商投資社會調查，但中方股比不低於６７％，法定代表人應

當具有中國國籍。（ｅｙ）

