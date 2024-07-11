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AH股新聞

11/07/2024 09:28

【提振Ａ股】滬指高開０﹒６％逾４６００股漲，證監辣招斷轉融券

　　《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股近日於３０００點下方橫行，再一次打響「三千攻堅戰」
，中證監主席吳清上任不到半年再遇挑戰，決定為其於年初提出的一系列提振股市措施「加辣」
，包括叫停運行１２年之久的證金公司轉融券業務，以及提出要讓量化交易特別是高頻交易降頻
降速。
　　兩融和量化投資被廣大股民形容是滬深股市去年以來跌浪的推手，中證監再向兩者開刀，官
方在三中全會前穩住股市的態度顯而易見，Ａ股今早高開，超過４６００隻個股上升，滬綜指高
開０﹒６％，報２９５７﹒２５點，深成指高開１﹒１９％，創業板指高開１﹒３６％。
　　不過，有市場人士擔心中證監的一系列措施屬於「反市場化」，會進一步抽乾股市流動性，
讓小微盤股更加不活躍，官方財經媒體也在有關報道中闡述了轉融券和量化投資對股市的正面作
用。不過也有官媒為證監政策解畫，其引述業內人士指出，暫停轉融券是逆周期調節的方式，並
非否定轉融券的作用，這或意味著在股市維持穩定後，轉融券業務可能會重啟。
　　人民銀行今日進行２０億元人民幣７天期逆回購，全日零投放零回籠，連續四個交易日操作
量完全對沖到期量。另外，人行臨時隔夜正、逆回購目前暫仍按兵不動。
　　據國際金融協會（ＩＩＦ）統計數據顯示，中國股市與債市在６月錄得外資淨流出，抽走資
金總額逾２０億美元。不過從整個新興市場來看，外資期內錄得資金淨流入１６１億美元，是連
續第八個月錄得淨流入。（ｅｙ）

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