【提振Ａ股】滬綜指半日收升０﹒７７％，銀行股走低拖累升幅

《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股近日於３０００點下方橫行，再一次打響「三千攻堅戰」

，中證監為其於年初提出的一系列提振股市措施「加辣」，包括叫停運行１２年之久的證金公司

轉融券業務，以及提出要讓量化交易特別是高頻交易降頻降速。

官方在三中全會前穩住股市的態度顯而易見，Ａ股今早高開，超過４６５０隻個股上升，惟

銀行股趁勢回吐拖累升幅，滬綜指半日反彈０﹒７７％，報２９６１﹒９９點，深成指更漲

１﹒７６％，創業板指飆１﹒９８％。股市交投熾熱為近月以來少見，兩市半日成交５２８２億

元人民幣，較上日（１０日）同時段成交急增１７﹒８％。



＊鋰礦概念領漲＊



鋰礦概念領漲Ａ場，盛新鋰能（深：００２２４０）、永興材料（深：００２７５６）、融

捷股份（深：００２１９２）、威領股份（深：００２６６７）等漲停，天齊鋰業

（深：００２４６６）升７﹒７％，中礦資源（深：００２７３８）升６﹒８％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）升６％。

銀行股趁勢在高位回吐套現，工商銀行（滬：６０１３９８）挫１﹒８％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒５％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌１﹒４％。（ｅｙ）

