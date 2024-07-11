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AH股新聞

11/07/2024 11:32

【提振Ａ股】滬綜指半日收升０﹒７７％，銀行股走低拖累升幅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股近日於３０００點下方橫行，再一次打響「三千攻堅戰」
，中證監為其於年初提出的一系列提振股市措施「加辣」，包括叫停運行１２年之久的證金公司
轉融券業務，以及提出要讓量化交易特別是高頻交易降頻降速。
　　官方在三中全會前穩住股市的態度顯而易見，Ａ股今早高開，超過４６５０隻個股上升，惟
銀行股趁勢回吐拖累升幅，滬綜指半日反彈０﹒７７％，報２９６１﹒９９點，深成指更漲
１﹒７６％，創業板指飆１﹒９８％。股市交投熾熱為近月以來少見，兩市半日成交５２８２億
元人民幣，較上日（１０日）同時段成交急增１７﹒８％。
　
＊鋰礦概念領漲＊
　
　　鋰礦概念領漲Ａ場，盛新鋰能（深：００２２４０）、永興材料（深：００２７５６）、融
捷股份（深：００２１９２）、威領股份（深：００２６６７）等漲停，天齊鋰業
（深：００２４６６）升７﹒７％，中礦資源（深：００２７３８）升６﹒８％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）升６％。
　　銀行股趁勢在高位回吐套現，工商銀行（滬：６０１３９８）挫１﹒８％，農業銀行
（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒５％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌１﹒４％。（ｅｙ）

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