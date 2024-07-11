【提振Ａ股】暫停轉融券阻沽空，滬綜指收漲１％報喜，成交近月高

《經濟通通訊社１１日報道》Ａ股近日於３０００點下方橫行，再一次打響「三千攻堅戰」

，中證監為其於年初提出的一系列提振股市措施「加辣」，包括叫停運行１２年之久的證金公司

轉融券業務，以及提出要讓量化交易特別是高頻交易降頻降速。

官方在三中全會前穩住股市的態度顯而易見，Ａ股今早顯著抽升，惟銀行股趁勢回吐拖累升

幅，午後Ａ股升幅進一步放大，全日上升個股超過４７５０隻，全體個股中位數表現為上升３％

。Ａ股難得遇晴天，滬綜指全日升１﹒０６％，報２９７０﹒３９點，深成指漲１﹒９９％，創

業板指飆２﹒０６％。

股市交投熾熱為近月以來少見，兩市全日成交７８７１億元人民幣，按日大升１６﹒２％，

是自６月１４日以來成交新高。

融券業務被股民指責是股市跌浪推手，而作為市場主要券源的轉融券被斷供應，融券操作相

當於被廢武功、名存實亡。有關政策一定程度上能修復散戶信心，然而對股市未必構成實際利好

，因為當前靈活對沖及股票多空規模合計約５００億元人民幣，對市場衝擊有限。內媒引述業內

人士指出，暫停轉融券是逆周期調節的方式，並非否定轉融券的作用，這或意味著在股市維持穩

定後，轉融券業務可能會重啟。

債市熱度未退，各品種中國國債期貨價格今日錄窄幅上升，５年期國債收益率再挫

１﹒８７％。



＊券商近全線漲，四大行趁勢吐＊



證監政策加辣，券商板塊造好近乎全線上揚，午後升幅進一步擴大，東方財富

（深：３０００５９）升３﹒１％，中金公司（滬：６０１９９５）升２％，廣發証券

（深：０００７７６）升１﹒５％，華鑫股份（滬：６００６２１）升１﹒３％，中國銀河

（滬：６０１８８１）揚１％。

銀行股趁勢在高位回吐套現，工商銀行（滬：６０１３９８）挫１﹒２％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒９％，建設銀行

（滬：６０１９３９）軟０﹒７％。



＊內地洪災持續，水利概念炒作＊



有色股領漲Ａ股，盛屯礦業（滬：６００７１１）、盛新鋰能（深：００２２４０）、博遷

新材（滬：６０５３７６）、永興材料（深：００２７５６）、北方銅業（深：０００７３７）

、融捷股份（深：００２１９２）、威領股份（深：００２６６７）集體漲停，中國鋁業

（滬：６０１６００）升３﹒２％，中金黃金（滬：６００４８９）、洛陽鉬業

（滬：６０３９９３）升３﹒１％。

內地暴雨持續，重慶受災嚴重，墊江縣１４個鄉鎮共６９８５人受災，５間房屋倒塌，截至

今午近２時共６人死亡。水利概念炒作，鹿山新材（滬：６０３０５１）漲停，節能鐵漢

（深：３００１９７）升８﹒４％，龍泉股份（深：００２６７１）升６﹒５％，東珠生態

（滬：６０３３５９）、正和生態（滬：６０５０６９）升５﹒９％，億利達

（深：００２６８６）升５﹒４％，建科智能（深：３００８２３）升５﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４６８﹒１７ ＋１﹒１４

上證綜合指數 ２９７０﹒３９ ＋１﹒０６ ３３７６﹒５３

上證Ａ股指數 ３１１３﹒９０ ＋１﹒０６

深證成份指數 ８８７０﹒３６ ＋１﹒９９ ４４９３﹒６３

深圳創業板指數 １６８５﹒１２ ＋２﹒０６

上證Ｂ股指數 ２３４﹒１０ ＋１﹒０７ １﹒５０

深證Ｂ股指數 １１２９﹒７０ ＋０﹒７８ １﹒０１

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