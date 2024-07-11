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AH股新聞

11/07/2024 09:16

【聚焦人幣】外資６月從中國股債抽走２０億美元，逆新興市場趨勢

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國經濟基本面仍存挑戰，Ａ股再受挫折，外資持續撤出中國
資本市場。據國際金融協會（ＩＩＦ）統計數據顯示，中國股市與債市在６月錄得外資淨流出，
抽走資金總額逾２０億美元（折合１５６億港元）。不過在撇除中國因素後，亞洲市場上月則錄
得１５１億美元的淨流入額。
　　而從整個新興市場來看，外資期內錄得資金淨流入１６１億美元，是連續第八個月錄得淨流
入，其中債市流入額為１１２億美元，流入股市金額為４９億美元。（ｅｙ）

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