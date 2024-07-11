《Ａ股焦點》暑運航班量增價降，空運股造好，東航Ａ升２％

《經濟通通訊社１１日專訊》暑假旅遊熱度不斷攀升，呈「供需兩旺」格局，國內及國際機

票價格都有一定回落。據《央視新聞》報道，今年暑運（７月１日－８月３１日）期間，國內機

場預計起降航班達１０８萬班次，同比２０２３年暑運增長１３％，相比２０１９年暑運增長

１４％。國際航班的班次同比２０１９年也明顯提升，增幅超２０％。

價格方面，國內北上廣深等一線城市的航線價格下降明顯，主要是因為運力供給較多；國際

機票價格因去年處於高位，今年價格明顯回落，但仍高於２０１９年。報道引述某航班數據平台

品牌公關負責人龔一亭表示，今年暑運整體的運力明顯恢復，票價有一定程度的回落，其中國內

航線的票價同比下降達到７％至８％，國際航線下降１０％左右。

Ａ場空運股造好，中國東航（滬：６００１１５）升２﹒１％，海航控股

（滬：６００２２１）升１﹒８％，吉祥航空（滬：６０３８８５）升１﹒２％，南方航空

（滬：６０００２９）升１％，中國國航（滬：６０１１１１）升０﹒９％，華夏航空

（深：００２９２８）升０﹒８％，中信海直（深：００００９９）升０﹒７％，春秋航空

（滬：６０１０２１）升０﹒３％。（ｓｌ）

