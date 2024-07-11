【數據解讀】大新：內地食品價格降幅或收窄，全年通脹料０﹒７％

《經濟通通訊社１１日專訊》中國６月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，大

幅低於市場預期的上漲０﹒４％；雖為連續第五個月上升，但升幅較上月回落０﹒１個百分點，

且是３月以來最小升幅。同期工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下跌０﹒８％，與市場預

期一致，降幅較上月收窄０﹒６個百分點，並為一年半以來最小跌幅。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，數據或反映內地整體需求仍然疲弱，物價下行

壓力持續。期內食品價格按年跌幅擴大０﹒１個百分點至２﹒１％，其中豬肉價格升幅顯著擴大

１３﹒５個百分點至１８﹒１％，但牛肉、鮮果、乳製品及酒類價格的跌幅均有所擴大，新鮮蔬

菜則由升轉跌。非食品價格升幅維持在０﹒８％，其中新能源汽車和燃油汽車價格跌幅進一步擴

大，能源及旅遊相關價格升幅亦有所收窄。

整體而言，６月消費物價仍保持溫和升幅，生豬產能調減的因素持續支撐豬肉價格，但其他

食品價格表現依然疲弱，似乎未受多地暴雨成災影響；而非食品價格則升幅仍較為穩定，抵銷了

食品價格的跌幅。食品價格去年下半年處於較低水平，基數效應料逐步浮現，加上近日南方暴雨

及酷熱天氣影響部分食品供應，或令食品價格降幅收窄。另外，受到汽車業及網上零售商減價促

銷所影響，部分非食品價格或有下行壓力。進入暑假，出遊需求回升或有助抵銷部份商品減價競

爭帶來的影響。預期今年內地通脹有０﹒７％的溫和升幅。



＊ＰＰＩ難擺脫通縮壓力，全年跌幅或因基數底收窄至１％左右＊



ＰＰＩ方面，按年計，６月數據為連續２１個月通縮，但連續３個月跌幅收窄，按月計則再

度由升轉跌。煤炭開採和洗選價格按年跌幅由９％顯著降至１﹒６％，連續３個月跌幅收窄，金

屬開採及洗選價格升幅亦進一擴大，而被歐美等國實施限制的汽車製造業、電腦通信和其他電子

設備製造業出廠價格跌幅均有所擴大。展望未來，國際大宗商品價格波動，部分工業亦有產能過

剩的疑慮，而出口亦可能受到歐美等國的針對性行動所影響，整體生產價格仍難擺脫通縮壓力，

但由於去年同期基數較低，今年下半年生產物價按年跌幅或收窄至１％左右。（ｓｌ）

