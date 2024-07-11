【ＦＯＣＵＳ】就業市場裂痕顯，鮑公轉減息口風

【ＦＯＣＵＳ】一邊是民主黨議員敦促，勿維持高利率太久；另一邊是共和黨議員警告，勿

太快啟動削減－－聯儲主席鮑威爾到底站哪一邊？周二（９日）起一連兩天在國會作證的鮑公，

盡管對減息時機續守口如瓶，但口風已悄然轉變，從一心一意專注抗通脹，到轉而密切留意勞動

力市場降溫，明言降息「太晚或太少或過度削弱經濟活動和就業」。



＊抗通脹ＶＳ防裁員致「夜不能寐」＊



７月減息，還是９月減息？今晚稍後公布的美國６月ＣＰＩ及兩周後公布的６月ＰＣＥ數據

，或撥開最後一片迷霧。但最新自曝「夜不能寐（ａｗａｋｅ ａｔ ｎｉｇｈｔ）」的鮑公，

關注重心已不再是ＣＰＩ、ＰＣＥ零點幾個百分點的起落，因為「通脹上升並不是我們面臨的唯

一風險」，而是在確保通脹重回２％目標的同時，取得防止裁員急劇增加的平衡。

過往相當長一段時間，「緊張（ｔｉｇｈｔ）」、「強勁（ｓｔｒｏｎｇ）」，幾乎是聯儲

眼中美國就業市場的代名詞，雙重使命其中之一的「就業最大化」可謂高枕無憂。直到６月失業

率升至４﹒１％的兩年半最高，為尋求更高薪酬的「大辭職」潮，已被招募減少、時薪放緩下的

「大留任」取代。

目前，美國過去三個月失業率均值與過去１２個月低點間差距，已從５月的０﹒３７擴大到

０﹒４３個百分點，距離觸發衰退警號的０﹒５個百分點僅一步之遙，此被稱作「薩姆法則

（Ｓａｈｍ Ｒｕｌｅ）」的指標，從７０年代以來從未失準。



＊重塑貨幣政策前瞻性或需７月減息＊



而鮑公顯然已經看到了眼前的紅燈信號，他最新作證時明確，美國經濟「不再過熱（ｎｏ

ｌｏｎｇｅｒ ａｎ ｏｖｅｒｈｅａｔｅｄ ｅｃｏｎｏｍｙ）」，就業市場激增已「大幅降

溫（ｃｏｏｌｅｄ ｃｏｎｓｉｄｅｒａｂｌｙ）」，並罕有指，就業市場並非「經濟廣泛通脹

壓力的來源」。

就業市場的裂痕已經顯現，而招聘網站顯示兼職工作職位急升，隱隱透露未來失業率續升的

不祥之兆。此外，被稱作「鮑威爾曲線」的３個月國債殖利率與未來１８個月隱含殖利率之差，

自２０２２年１１月以來連續倒挂，而此近遠期息差一直被鮑威爾認作即將到來經濟衰退最可靠

的警告。

加上美國過去１２個月國債利息支出再刷歷史新高，錄１﹒０９５萬億美元；美國人支付的

信用卡平均利率高達２１﹒５％，較歷史均值高逾７個百分點，一個價值百萬的問題是，鮑公就

打響減息第一槍還在等甚麼？他在國會聽證會上「過早降息或阻礙甚至逆轉我們在通脹方面取得

的進展」顯然並無充分說服力。

眼下對鮑公而言，要麼７月減息重塑貨幣政策前瞻性，要麼依賴「後視鏡」數據直至「

ｔｏｏ ｌａｔｅ ｏｒ ｔｏｏ ｌｉｔｔｌｅ」一語成讖。

