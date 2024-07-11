《中國房產》中指院：碧桂園上半年交付量超１５萬套，成交付冠軍

《經濟通通訊社１１日專訊》中指研究院發布《２０２４上半年中國房地產企業交付規模排

行榜》顯示，上半年，４５家榜房企中，１５家交付逾２萬套，８家交付超過５萬套，其中，碧

桂園（０２００７）排榜首，交付１５﹒４５萬套。第二名是綠地控股（滬：６００６０６），

交付７﹒４４萬套。第三名的萬科（０２２０２）（深：０００００２）則交付７﹒４萬套。據

內媒《證券時報》根據排行榜統計，交付規模排名前十的房企合計交付套數有逾６７﹒６萬套。

