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AH股新聞

11/07/2024 18:05

《中國房產》中指院：碧桂園上半年交付量超１５萬套，成交付冠軍

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中指研究院發布《２０２４上半年中國房地產企業交付規模排
行榜》顯示，上半年，４５家榜房企中，１５家交付逾２萬套，８家交付超過５萬套，其中，碧
桂園（０２００７）排榜首，交付１５﹒４５萬套。第二名是綠地控股（滬：６００６０６），
交付７﹒４４萬套。第三名的萬科（０２２０２）（深：０００００２）則交付７﹒４萬套。據
內媒《證券時報》根據排行榜統計，交付規模排名前十的房企合計交付套數有逾６７﹒６萬套。

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