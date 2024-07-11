《中國房產》中指院：碧桂園上半年交付量超１５萬套，成交付冠軍

《經濟通通訊社１１日專訊》中指研究院發布《２０２４上半年中國房地產企業交付規模排
行榜》顯示，上半年，４５家榜房企中，１５家交付逾２萬套，８家交付超過５萬套，其中，碧
桂園（０２００７）排榜首，交付１５﹒４５萬套。第二名是綠地控股（滬：６００６０６），
交付７﹒４４萬套。第三名的萬科（０２２０２）（深：０００００２）則交付７﹒４萬套。據
內媒《證券時報》根據排行榜統計，交付規模排名前十的房企合計交付套數有逾６７﹒６萬套。
【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票
11/07/2024 18:05
《經濟通通訊社１１日專訊》中指研究院發布《２０２４上半年中國房地產企業交付規模排
行榜》顯示，上半年，４５家榜房企中，１５家交付逾２萬套，８家交付超過５萬套，其中，碧
桂園（０２００７）排榜首，交付１５﹒４５萬套。第二名是綠地控股（滬：６００６０６），
交付７﹒４４萬套。第三名的萬科（０２２０２）（深：０００００２）則交付７﹒４萬套。據
內媒《證券時報》根據排行榜統計，交付規模排名前十的房企合計交付套數有逾６７﹒６萬套。
【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票
上一篇新聞︰11/07/2024 19:15 中海油（００８８３）：渤海首口超深井獲得高產
下一篇新聞︰11/07/2024 17:48 《中國要聞》南方洪澇災害保險估損金額３２﹒１億，已賠付１１億
11/07/2024 17:45 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
11/07/2024 17:43 《擴大開放》內地六市擴服務業准入，外商可在廣州等地投資旅行社
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF