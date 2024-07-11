【聚焦人幣】６月人民幣佔俄羅斯外匯市場份額攀升至９９﹒６％

《經濟通通訊社１１日專訊》據俄羅斯央行最新發布的報告顯示，人民幣在俄外匯市場上的

份額已達到９９﹒６％。該行此前數據顯示，５月份人民幣交易佔俄外匯市場份額為５３﹒６％

。

自美國於６月中旬實施最新制裁迫使俄羅斯停止以美元和歐元進行交易後，俄外匯市場日均

交易量下降了３２﹒７％，從６月上半月的４１８０億盧布減少至下半月的２８２０億盧布。６

月全月俄外匯市場交易總成交量比５月下降３３﹒３％，為６﹒３萬億盧布。

報告指，美國的限制措施出台後，幾乎所有外匯交易都開始以人民幣結算。人民幣近段時間

在莫斯科證券交易所的交易量達到創紀錄的水平。６月１９日，人民幣在俄外匯市場的交易量為

５０９０億盧布，高於美方制裁實施前的最高數字４４６０億盧布。

不過，美元和歐元的交易仍在場外進行。報告表示，由於６月的交易日較５月少一天，俄外

匯市場場外總體交易量從１３﹒１萬億盧布略微下降到１３﹒０萬億盧布。６月，美元、歐元等

「有毒」貨幣的場外交易量為７萬億盧布，基本與今年以來的月均數字６﹒９７萬億盧布持平，

但所佔份額從５８﹒１％上升到６７﹒３％。此外，人民幣的場外交易份額也微升０﹒８個百分

點至４０％。（ｓｌ）

