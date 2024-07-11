《打擊貪腐》太平保險原副總經理肖星一審認受賄８１４８萬候判

《經濟通通訊社１１日專訊》中國太平保險集團有限責任公司原黨委委員、執行董事、副總

經理肖星受賄案，今日在河南省新鄉市中級人民法院一審公開開庭審理。肖星被控在１９９８至

２０２３年的２５年間，直接或間接非法收受財物共計折合人民幣８１４８萬餘元，當庭認罪悔

罪。案件擇期宣判。

起訴書指，１９９８年至２０２３年，肖星利用擔任共青團上海市委地區工作部科員、統戰

部副部長、市青聯副秘書長，中國人壽保險股份有限公司浦東新區支公司總經理，中國人壽保險

股份有限公司上海市分公司黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理，太平資產管理有限公司

黨委副書記、黨委書記、總經理，中國太平保險集團有限責任公司黨委委員、執行董事、副總經

理等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，

為有關單位和個人在融資貸款、業務合作、求職就業等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法

收受財物共計折合人民幣８１４８萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究肖星的刑事責任。

５２歲的肖星去年７月被通報受查，今年１月被雙開和逮捕。當時中紀委國家監委指，經查

，肖星搞迷信活動，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品

禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動等安排；違反組織原則，不如實報告個人有

關事項，利用職權違規在職工錄用方面為他人謀取利益；棄守廉潔底線，利用職權或者職務上的

影響為親屬經營活動謀取利益，安排他人支付應由本人支付的費用，違規擁有非上市公司股份；

踐踏黨紀國法，靠金融吃金融，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目融資、業務合作等方

面謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

