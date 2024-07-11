  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

11/07/2024 17:41

《打擊貪腐》太平保險原副總經理肖星一審認受賄８１４８萬候判

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國太平保險集團有限責任公司原黨委委員、執行董事、副總
經理肖星受賄案，今日在河南省新鄉市中級人民法院一審公開開庭審理。肖星被控在１９９８至
２０２３年的２５年間，直接或間接非法收受財物共計折合人民幣８１４８萬餘元，當庭認罪悔
罪。案件擇期宣判。
　　起訴書指，１９９８年至２０２３年，肖星利用擔任共青團上海市委地區工作部科員、統戰
部副部長、市青聯副秘書長，中國人壽保險股份有限公司浦東新區支公司總經理，中國人壽保險
股份有限公司上海市分公司黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理，太平資產管理有限公司
黨委副書記、黨委書記、總經理，中國太平保險集團有限責任公司黨委委員、執行董事、副總經
理等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，
為有關單位和個人在融資貸款、業務合作、求職就業等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法
收受財物共計折合人民幣８１４８萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究肖星的刑事責任。
　　５２歲的肖星去年７月被通報受查，今年１月被雙開和逮捕。當時中紀委國家監委指，經查
，肖星搞迷信活動，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品
禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動等安排；違反組織原則，不如實報告個人有
關事項，利用職權違規在職工錄用方面為他人謀取利益；棄守廉潔底線，利用職權或者職務上的
影響為親屬經營活動謀取利益，安排他人支付應由本人支付的費用，違規擁有非上市公司股份；
踐踏黨紀國法，靠金融吃金融，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目融資、業務合作等方
面謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

英國大選變天，工黨中東政策何去何從

10/07/2024 13:52

大國博弈

FX MONDAY｜美國6月就業數據好壞參半，為聯儲局年內減...

08/07/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金