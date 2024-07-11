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AH股新聞

11/07/2024 14:58

《中國要聞》菜鳥速遞廣州向商家開啟同城半日達服務，價格低一半

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據內媒《藍鯨新聞》報道，菜鳥速遞正進入同城配送市場，前
期打法是突出性價比並吸引Ｂ端商家，而廣州成為今次升級同城服務的重點城市，面向商家提供
「同城半日達」服務，當天下午２時３０分之前的訂單均保障當天送達，這主要是小批量服裝調
貨、鮮花和生鮮水果商家對於同城配送有較大需求。
　　同時，這項服務每單無論首重還是續重，價格打五折。以往菜鳥服務首重價格為１２元人民
幣，續重為每公斤２元人民幣。
　　目前菜鳥速遞的廣州同城半日達覆蓋越秀區、海珠區、荔灣區、天河區、白雲區、黃埔區、
番禺區、增城區，花都區、從化區、南沙區暫未提供服務。
　　至於菜鳥速遞後續同城服務「開城」節奏，報道引述消息指，河南、浙江、江蘇等地區已開
始試點，其中義烏亦已啟動同城半日達配送，通過與醫療機構合作，把代煎好的中藥送達到消費
者手中。報道並引述一名菜鳥速遞城市經理透露，菜鳥速遞同城業務進行得比較低調，很多一線
員工都不知道，而且仍處於試點階段，「我知道的是廣州在做，那邊服務服裝客戶的量比較大，
如果成功了，我們其他地方可能會去學習」。（ｓｌ）

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