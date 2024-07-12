《中國監管》安信信託原副總經理、風控總監雙雙被禁業１５年

《經濟通通訊社１２日專訊》國家金融監督管理總局近日披露對多家信託公司及其相關人員

的處罰。其中，原安信信託副總經理梁清德，原安信信託風控總監、信託業務一部總經理馮之鑫

，均被禁止從事銀行業工作１５年，處罰之嚴厲引起市場關注。

監管部門查明，梁清德和馮之鑫的主要違法違規事實均為：對原安信信託違規將信託財產用

於股東、違規將信託財產用於兌付其他信託項目、違規將信託財產用於置換固有貸款、違規將信

託財產用於其它非信託目的的行為負有直接責任。

處罰公告又顯示，原安信信託還有三位部門負責人被監管警告並處罰。其中，信託業務一部

副總經理張歡，因對違規將信託財產挪用於非信託目的的用途負有直接責任，被予以警告並罰款

２０萬元（人民幣．下同）；信託業務三部總經理陳清軍，因對違規將信託財產挪用於非信託目

的的用途負有直接責任，被予以警告並罰款４０萬元；信託業務五部總經理吳忠禮，因對公司承

諾信託財產不受損失或保證最低收益負有直接責任，被予以警告並罰款２０萬元。

安信信託的前身鞍山信託，２００２年被四川籍商人高天國收購，後通過上海國之傑投資發

展有限公司一度持股至５２﹒４４％，成為絕對控股股東。在高天國的激進風格和失控管理下，

安信信託雖依靠影子銀行業務一度做到行業內的利潤龍頭，但各類投向房地產、股市定增甚至是

自融項目的激進投資，自２０１７年下半年起陸續開始「爆雷」，騰挪幾年後終在２０１９年５

月爆發流動性危機，安信信託被列入當時的幾家高風險信託公司名單。

一年後，安信信託啟動重組。高天國於２０２０年５月２０日被拘捕，２０２２年４月因病

逝世。２０２２年底，在９０億元定增完成之後，上海國資主導的上海砥安投資管理有限公司將

成為安信信託控股股東。

財報顯示，２０１８年至２０２０年，安信信託分別虧損１８﹒３３億元、３９﹒９３億元

和６７﹒３８億元，合計超１３６億元。（ｌｃ）

