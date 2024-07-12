《國企紅籌》海螺水泥（９１４）：王建超辭任副董事長暨執行董事

《經濟通通訊社１２日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，王建超

辭任副董事長暨執行董事。根據薪酬及提名委員會建議，董事會提名朱勝利為執行董事候選人，

並將提呈股東於公司即將召開的臨時股東大會審議及批准。（ｋｋ）

