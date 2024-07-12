《國企紅籌》中國銀河：完成發行第六期２０億人幣短期融資券

《經濟通通訊社１２日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，根據上
述股東授權，公司已於今日完成２０２４年度第六期短期融資券發行。該期融資券的發行規模為
２０億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００元人民幣。該期融資券的期限為９１天，最終
票面利率為１﹒８６％。該期融資券發行所募集的資金將用於補充該公司流動資金。（ａｃ）
【你點睇】立會議員為趕赴酒會合照，在財會上快速通過87億撥款► 立即投票
12/07/2024 18:13
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述股東授權，公司已於今日完成２０２４年度第六期短期融資券發行。該期融資券的發行規模為
２０億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００元人民幣。該期融資券的期限為９１天，最終
票面利率為１﹒８６％。該期融資券發行所募集的資金將用於補充該公司流動資金。（ａｃ）
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