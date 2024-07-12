《國企紅籌》中國銀河：完成發行第六期２０億人幣短期融資券

《經濟通通訊社１２日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，根據上

述股東授權，公司已於今日完成２０２４年度第六期短期融資券發行。該期融資券的發行規模為

２０億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００元人民幣。該期融資券的期限為９１天，最終

票面利率為１﹒８６％。該期融資券發行所募集的資金將用於補充該公司流動資金。（ａｃ）

