《神州頭條》財經報章頭版摘要：新一輪財稅體制改革漸行漸近

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



以改革開放推動各項事業發生歷史性變革

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黨的十八大以來，以國家主席習近平為核心的黨中央創造性提出全面深化改革的主攻方向和路線

圖，以巨大的政治勇氣和智慧推動新時代的偉大變革，開創了以改革開放推動黨和國家各項事業

取得歷史性成就、發生歷史性變革的新局面。



新一輪財稅體制改革漸行漸近

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備受關注的新一輪財稅體制改革漸行漸近。多位專家表示，新一輪改革既要立足於當前的宏觀經

濟和財政形勢，更要站在國家治理和國家戰略的高度，建立健全與中國式現代化相適應的現代財

政制度。具體來看，優化稅制結構、理順政府間財政關係、強化轉移支付激勵約束等料是本輪改

革的重點任務。



註冊制後深市最大重組項目過會

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深交所併購重組委１１日審議通過中航電測發行股份購買航空工業成飛１００％股權的重組項目

，交易金額１７４億元人民幣。這是試點註冊制以來交易金額最高、規模最大的深市重組項目，

也是新「國九條」、「科技企業１６條」發布後，資本市場精準支持科技創新領域資產併購重組

的典型案例。





《上海證券報》



「地方債務風險」化解效果初現

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去年７月，中央政治局會議提出「制定實施一攬子化債方案」。此後，各地因地制宜、「對症下

藥」，有序推進落實化債工作，隱債困局正被打破。



商務部：希望歐方作出基於事實和規則、合理且客觀的決定

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目前，中歐雙方正在就電動汽車反補貼案進行磋商。商務部新聞發言人何詠前１１日在例行新聞

發布會上表示，希望歐方正視中國電動汽車競爭優勢並非來自補貼的事實，正視中歐汽車產業合

作有利於共同發展的事實，正視歐盟業界反對貿易保護主義措施的事實，真正作出基於事實和規

則、合理且客觀的決定。



私募業首部行政法規發布一周年

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２０２３年７月，中國私募投資基金行業首部行政法規《私募投資基金監督管理條例》正式發布

。一年過去，私募行業生態發生了變化：一方面，「劣幣」加速出清，今年已有超９００家私募

註銷登記，上百家私募的違規行為受到處罰；另一方面，頭部私募積極按照最新監管要求提高投

研能力，並通過降低產品費率，優化投資者持有體驗。





《證券時報》



多領域改革期待破題，下半年樓市有望改善

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證券時報近日發起的２０２４年上半年經濟學家問卷調查結果顯示，受訪經濟學家預計二季度經

濟增速保持平穩，對樓市預期明顯改善，但對下半年的匯市、股市形勢持謹慎態度。多數受訪者

看好三中全會明確重大改革方向，提振市場信心，並認為外部約束緩解下宏觀政策有望加碼寬鬆

，預計下半年貨幣政策將落地降準、央行二級市場買賣國債等操作。



資本公積金補虧落地，上市公司分紅空間打開

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近期，浙數文化、肇民科技、文峰股份等多家公司相繼公布中期分紅計畫，推進一年多次分紅，

增強分紅穩定性、持續性和可預期性。統計顯示，今年已有超百家Ａ股公司公布２０２４年中期

分紅安排。



中國成功搭建國際首個通信與智能融合的６Ｇ試驗網

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中國通信領域傳來捷報：以通信與智能融合為標誌的６Ｇ關鍵技術迎來新突破，４Ｇ、５Ｇ通信

鏈路有望具備６Ｇ的傳輸能力。（ｌｃ）

