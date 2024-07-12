《神州經脈》６月進口轉跌，順差近千億創新高，三中全會下周開

《神州經脈》三中全會即將於下周一至四（１５日－１８日）召開，市場維穩為重，今日

（１２日）儘管資源、通信設備、互聯網、工程機械等板塊均顯著下跌，然而地產、金融、白酒

等權重板塊落力支撐，滬綜指低開下行再反彈，收市微升０﹒０３％，報２９７１﹒２９點。深

市欠支持，深成指收跌０﹒１８％，創業板指軟０﹒０９％。

交投打回原形，兩市全日成交６８７０億元（人民幣．下同），按日大跌１２﹒７％，返回

７０００億元以下區間。

債市持續炙熱反映對內地經濟基本面悲觀，數據顯示通縮陰影揮之不去，外資對中國資產抱

謹慎態度，股市成交低迷。回顧全周，滬綜指先是延續下跌勢頭，周二（９日）一度低見

２９０４點，刷２月２１日以來新低，觸發中證監啟動新一輪救市措施，進一步限制沽空股票，

批准證金公司暫停轉融券業務，並預告將出台文件規範高頻交易。周四（１１日）Ａ股放晴，滬

綜指全日升超１％，今日連續第二日上升，總結全周滬指升０﹒７２％，結束連續八周下跌趨勢

，總算在重要會議前為跌市踩下煞車掣。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開後回吐多數漲幅，至尾盤重新走強，收復

７﹒２６關，收報７﹒２５８５，較上個交易日４時３０分收盤價大升１２５點子，兩連升，創

６月１９日以來近一個月新高，且升幅為５月中以來最大，全日在７﹒２５７１至７﹒２６７７

之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３１５，較上個交易日升２４點子，兩連升，與

市場預測偏離收窄至近１２００點，上個交易日報７﹒１３３９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 海關總署數據顯示，６月以美元計價出口同比超預期增長８﹒６％，創１５個月高點；但

進口意外轉跌，下降２﹒３％，降幅為４個月最大。當月貿易順差則為９９０﹒５億美元，創有

記錄以來最高水平。中信證券固定收益部宏觀研究員許樹正認為，部分企業在歐美加徵關稅落地

前的「搶出口」或對出口構成一定支撐，後續內需及進口的改善或須等待地產、設備更新改造等

政策效能的進一步釋放。華東師範大學中國金融研究院研究員古堯表示，大宗商品價格持續偏軟

和芯片等高科技產品限制進口的狀況，使得中國的順差規模再提升了一個台階，預計這種高順差

狀況仍將持續。



２﹒ 海關總署公布，上半年中國貨物貿易進出口總值２１﹒１７萬億元，同比增長６﹒１％，

貿易規模歷史同期首次超過２１萬億元，再創新高。其中，出口１２﹒１３萬億元，增長

６﹒９％；進口９﹒０４萬億元，增長５﹒２％；貿易順差３﹒０９萬億元，擴大１２％。按美

元計價，上半年，進出口總值２﹒９８萬億美元，增長２﹒９％。其中，出口１﹒７１萬億美元

，增長３﹒６％；進口１﹒２７萬億美元，增長２％；貿易順差４３５０億美元，擴大８﹒６％

。



３﹒ 海關總署公布，上半年，美國為中國第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為２﹒２９萬億元

，同比增長２﹒９％，佔１０﹒８％。其中，對美國出口１﹒７１萬億元，增長４﹒７％；自美

國進口５７７９﹒７億元，下降２％；對美貿易順差１﹒１４萬億元，擴大８﹒４％。歐盟為第

二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為２﹒７２萬億元，下降０﹒７％，佔１２﹒８％。其中，對歐

盟出口１﹒７８萬億元，增長０﹒５％；自歐盟進口９３８８﹒７億元，下降２﹒９％；對歐盟

貿易順差８３７６﹒７億元，擴大４﹒６％。以美元計，上半年中國對美國出口同比上升

１﹒５％，自美國進口同比下降４﹒９％；對俄羅斯出口同比下降０﹒８％，自俄羅斯進口同比

上升３﹒９％。



４﹒ 中共第二十屆三中全會１５日至１８日（下周一至四）在北京召開，市場期待更多刺激和

寬鬆措施。安盛投資管理中國新興市場經濟師Ｙｉｎｇｒｕｉ Ｗａｎｇ認為，三中全會預計不

會有任何針對短期發展的重大公告，相反，這次會議可能會強調長期和結構性發展，重點關注產

業鏈、未來產業成長以及推動技術創新。中國７月下旬召開的政治局會議對經濟可能會產生更直

接的影響，因為在下周一公布中國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）數據後，政策制定者將召開會

議評估當前經濟情勢，並據此調整下半年的政策議程。



５﹒ 據《證券日報》報道，中證監將於近期發布程序化交易管理實施細則、異常交易行為監控

標準、北向資金程序化交易報告指引等監管規則。不過報道提到，對高頻量化交易差異化的收費

安排，「將在條件成熟時擇機出台」，這意味著目前當局還未決定對高頻量化交易額外收取流量

費和撤單費。報道引述監管部門人士指，對於程序化交易特別是高頻量化交易，監管部門態度明

確，既不會坐視不管，也不會簡單「一禁了之」。



６﹒ 美國商務部宣布，對原產於自中國的低速載人車輛（Ｌｏｗ－Ｓｐｅｅｄ

Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ Ｖｅｈｉｃｌｅｓ）發起反傾銷和反補貼

調查。２０２３年美國自中國進口被調查產品的金額約為４﹒４億美元。美國國際貿易委員會預

計，將於８月５日作出產業損害初裁。若裁定涉案產品的進口，對美國國內產業構成實質性損害

或威脅，美國商務部將繼續進行調查，並預計於９月１３日作出反補貼初裁，１１月２７日作出

反傾銷初裁。



７﹒ 工業和信息化部副部長辛國斌今日在第１４屆中國汽車論壇上表示，工信部將持續優化行

業管理，深化試點示範，完善標準體系，加快推動高級別自動駕駛智能網聯汽車商業化應用。另

外，據《貝殼財經》報道，日前有博主在社交媒體表示，因價格戰導致門店虧損嚴重，寶馬

（ＢＭＷ）將從７月起通過減少銷售量來穩定價格，緩解門店經營壓力。針對有關退出價格戰的

傳聞，寶馬中國方面回應稱，下半年寶馬在中國市場將重點關注業務質量，支持經銷商穩扎穩打

。



８﹒ 廣州放寬樓市限購及加碼寬鬆，房貸最低利率不斷探底。《廣州日報》記者以客戶身份諮

詢多家銀行，發現兩家外資行可提供最為優惠的房貸利率，其中滙豐銀行提供的利率為

３﹒１５％，貸款３００萬元以上利率可低至３﹒１％；渣打銀行提供的利率為３﹒１５％，而

貸款６００萬元以上利率更可低至３％。國有六大行提供的利率則為３﹒４％，股份制銀行和城

商行利率可低至３﹒３％，至於廣州農商行利率為３﹒２５％。報道提到，外資行利率看似有優

勢，但是對貸款人的收入水平、徵信情況等資質要求較高。（ｓｌ）

