《鍾之日記》下周開大會，股市穩為上

《鍾之日記》７月１２日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



受到美國減息預期升溫帶動，恒指今早高開過百點，開市已經重上１８０００點，報

１８０２０點，開市已見全日最低點。午後恒指升幅擴大，收報１８２９３，升４６１點或升

２﹒６％，主板成交超過１１９４億元。

恒指本周初走勢疲弱，一度見１７３７６的兩個月低位，但經過昨日和今日的大幅度抽升後

，恒指扭轉劣勢，按周升４９３點或２﹒７７％。下周一（１５日）內地將公布第二季國內生產

總值（ＧＤＰ），市場預期第二季ＧＤＰ增幅比第一季度有所放緩。除非該數據偏離市場預測，

否則，預料ＧＤＰ數據不會對股市帶來太大的衝擊。另外，三中全會亦將於下周召開，市場期望

或有刺激經濟措施推出，預料恒指下周審慎樂觀，有機會挑戰１８５００點。



＊滬指中斷八周連跌趨勢＊



內地按美元計６月出口同比增長８﹒６％勝預期，增幅較上月擴大１個百分點，並創

２０２３年３月以來新高；然而內需疲軟，致上月進口同比下降２﹒３％，遠遜於預期的上升

２﹒８％，為今年３月以來新低。三中全會下周（１５日－１８日）即將召開，市場維穩為重，

儘管資源、通信設備、互聯網、工程機械等板塊均顯著下跌，然而地產、金融、白酒等權重板塊

落力支撐，滬綜指低開下行再反彈，收市微升０﹒０３％，報２９７１﹒２９點。深市欠支持，

深成指收跌０﹒１８％，創業板指軟０﹒０９％。

交投打回原形，兩市全日成交６８７０億元人民幣，按日大跌１２﹒７％，返回７０００億

元以下區間。

回顧全周，滬綜指先是延續下跌勢頭，並在周二（９日）一度低見２９０４點，刷新２月

２１日以來新低，險穿二千九，觸發中證監啟動新一輪救市措施，周四（１１日）Ａ股放晴，滬

綜指全日升超１％，今日連續第二日上升，總結全周滬指升０﹒７２％，結束連續八周下跌趨勢

，總算在重要會議前為跌市踩下煞車掣。



＊京東布局線下，股價連升三日＊



京東集團（０９６１８）據報將在北京東三環雙井籌建京東ＭＡＬＬ，門店地址為原雙井家

樂福所在。目前，京東ＭＡＬＬ在內地已開出１４間門店，並加速布局中，計劃今年全年新增

１０家門店。

據了解，京東ＭＡＬＬ是京東集團旗下以物聯網為架構打造的自營消費電子主題購物中心，

單店規模３萬至５萬平方米左右，經營品類以家電、數碼電腦、手機通訊為主。北京上述門店選

址於朝陽區九龍山地鐵站周邊，或是看中了周邊成熟的客群和便利的交通。京東此番殺入線下市

場，究竟如何與傳統購物中心較量並突圍而出，受市場關注。

另一邊，麥格理預期京東第二季度盈利表現穩定，將其今年盈利預測上調４％，目標價由

１５９元下調至１４５元，評級「跑贏大市」。野村也降京東目標價，評級「買入」，研報指京

東第二季度收入溫和但盈利強勁。

京東股價連升三日，今日升近４﹒９％；阿里巴巴（０９９８８）收升３﹒９％，美團

（０３６９０）漲４﹒９％，騰訊（００７００）升３﹒２％。



＊內房股急漲，分析師稱不要太期待＊



市場憧憬官方會議釋放進一步提振樓市措施，內房股今日集體漲，其中龍湖（００９６０）

升８﹒４％領漲藍籌；世茂集團（００８１３）升１４﹒３％，新城發展（０１０３０）升

９﹒４％，雅居樂（０３３８３）升７﹒８４％，融創中國（０１９１８）升６﹒４％，中國金

茂（００８１７）升６﹒２％，綠城（０３９００）升５﹒６％，萬科企業（０２２０２）揚

５﹒３％。

但不少分析師此前已提醒投資者，不要對三中全會提振經濟發展有太高期待。安盛投資管理

中國新興市場經濟師指出，三中全會預計不會有任何針對短期發展的重大公告，相反，這次會議

可能會強調長期和結構性發展，重點關注產業鏈、未來產業成長以及推動技術創新。其表示，如

要期待重磅經濟政策，本月下旬召開的政治局會議對經濟可能會產生更直接的影響，因為在下周

一公布中國第二季ＧＤＰ數據後，政策制定者將召開會議評估當前經濟情勢，並據此調整下半年

的政策議程。

另外，《廣州日報》報道，廣州不少銀行的首套房貸利率持續下調，兩家外資行可提供最為

優惠的房貸利率，其中滙豐銀行提供的利率為３﹒１５％，貸款３００萬元人民幣以上的客戶利

率可以低至３﹒１％，至於渣打銀行提供的利率為３﹒１５％，而貸款６００萬元人民幣以上的

客戶利率可以低至３％。



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