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AH股新聞

12/07/2024 08:42

【三中全會】新一輪財稅體制改革漸近，專家：稅收收入不宜再降低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中共第二十屆三中全會１５日（下周一）至１８日在北京召開
，備受關注的新一輪財稅體制改革漸行漸近。官媒《中國證券報》引述專家表示，優化稅制結構
、理順政府間財政關係、強化轉移支付激勵約束等料是本輪改革的重點任務。
　　中國人民大學財政金融學院教授岳樹民表示，為保證財政安全，中國稅收收入不宜再降低。
新一輪改革要結合經濟社會發展、經濟結構變化、稅源結構變化以及政策調控目標，實行有增有
減的稅負調整，以保持宏觀稅負基本穩定乃至小幅增長。
　
＊消費稅、個稅、增值稅有望改革＊
　
　　消費稅改革也是財稅體制改革的重點之一。銀河證券宏觀經濟分析師張迪表示，消費稅是目
前四大稅收中尚未實行央地共享的稅種。未來消費稅將由過去完全歸屬於中央，改為將部分比例
或部分稅目的消費稅劃給地方政府；由過去生產方代繳後移至批發商或零售商向所在地稅務機關
代繳。在消費稅下划和後移之後，部分收入將下劃消費地地方政府。
　　此外，個稅、增值稅也有改革空間。方正證券首席宏觀經濟學家蘆哲認為，應通過擴大綜合
徵收範圍，促進稅負公平，更好發揮個稅調節收入差距的作用。在增值稅改革方面，建議加快推
出增值稅法，並進一步簡並稅率，完善留抵退稅制度設計，暢通抵扣鏈條。
　
＊中央財政理應承擔更多支出責任＊
　
　　在央地事權和支出責任劃分方面，蘆哲認為，中央財政理應承擔更多責任。例如，在科技支
出方面，考慮到全國受益的特點，中央財政應當承擔更多基礎性、長遠性的基礎研究支出責任。
此外，跨地區的基建投資、價格補貼等全國性宏觀調控支出，都應由中央財政承擔更多事權和支
出責任。（ｌｃ）

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