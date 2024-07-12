《中國要聞》中遠海運、招商局等三家央企將大幅擴張船舶運力

《經濟通通訊社１２日專訊》國內三家央企正開啟龐大的造船計劃，大幅擴張運力，以增加

未來國貨國運的比例。

《財新網》報道，中國遠洋海運集團正計劃推進一項「百船計劃」，新增約１００艘大型散

貨船、油輪、多用途雜貨船等船舶運力。招商局集團旗下的航運板塊也有類似的計劃，擬新增約

１００艘大型散貨船、油輪、ＬＮＧ船等船舶運力。另一央企國家能源投資集團旗下的航運公司

也計劃大幅擴張運力，主要是散貨船。

中國遠洋海運集團人士稱，大幅增加運力主要是為了服務國家的國貨國運戰略，但現在市場

船價很高，如何考慮經濟性以及下場買船的時間，還需要商討和評估。

中國目前９５％的進口貨物由海運完成。２０２２年發布的《水運「十四五」發展規劃》提

到，要進一步提高集裝箱、原油、乾散貨、特種運輸船隊國際競爭力。打造一批具備較強國際競

爭力的骨幹海運企業，提高重點物資承運比例。

航運市場人士稱，市場上已有這些央企的詢價信息，但由於這兩年造船市場火爆，目前包括

中國船舶集團旗下船廠、中遠海運重工、招商局工業，以及民企揚子江船業、江蘇新時代造船公

司等主要船廠產能均已飽和，訂單排到２０２７年，所以交付周期會比較長，因此也有央企已去

國外船廠進行詢價。（ｌｃ）

