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AH股新聞

12/07/2024 08:59

【大國博弈】美國國會要求審查微軟投資對象Ｇ４２與中國關係

　　《經濟通通訊社１２日專訊》微軟公司計劃向阿聯酋人工智能巨頭「Ｇ４２」投資１５億美
元，引起美國國會部分議員憂慮，要求華府審查Ｇ４２是否與中國保持聯繫。
　　美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾及中國問題特別委員會主席穆納理，聯合去信白宮國
家安全顧問沙利文，指類似Ｇ４２的科技巨企，很有可能會與美國的對手分享高端技術，包括中
國，憂慮交易會引起安全問題。他們要求華府就Ｇ４２與中國官方及軍方的聯繫作全面評估和審
查，並在推進有關交易前到國會交代，包括轉移受限制晶片的類型和數據等詳情。
　　微軟表示，正與美國政府緊密合作，又強調美國的國家安全是主要優先考慮。
　　至於中國駐美大使館則批評美方，屢次以莫須有的安全理由，破壞中國與其他國家企業的合
作。
　
＊Ｇ４２表示已剝離在華投資＊
　
　　微軟今年４月時宣布與Ｇ４２的合作計劃，華府為防止北京經過第三國企業，避過管制取得
高端晶片和技術，要求協議中加入一系列保護措施，Ｇ４２亦同意於系統中移除華為的設備。
　　另外，Ｇ４２行政總裁肖鵬被指與中國有廣泛聯繫。不過，據外電報道稱，肖鵬接受訪問時
指出，Ｇ４２已剝離所有在華投資，將重新分配資本到美國、以色列、德國、英國等地。他又在
公開場合表示，下決定切斷跟中國企業的聯繫「並不容易」，但該公司希望繼續跟美國企業合作
。（ｒｙ）

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