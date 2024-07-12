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AH股新聞

12/07/2024 11:27

【聚焦數據】海關總署：上半年鐵礦砂、煤、天然氣進口量均增

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地海關總署數據顯示，上半年內地進口鐵礦砂６﹒１１億噸
，增加６﹒２％，進口均價每噸８４１﹒８元（人民幣．下同），上漲７％；原油２﹒７５億噸
，減少２﹒３％，每噸４３１６﹒３元，上漲７﹒９％；煤２﹒５億噸，增加１２﹒５％，每噸
７１６﹒３元，下跌１７％；天然氣６４６５﹒２萬噸，增加１４﹒３％，每噸３４８８﹒５元
，下跌１０﹒５％；大豆４８４８﹒１萬噸，減少２﹒２％，每噸３６９１﹒４元，下跌
１５﹒８％；成品油２５０７﹒６萬噸，增加９﹒９％，每噸４３３０﹒６元，上漲７﹒９％。
　
＊進口集成電路金額增長逾１４％＊
　
　　此外，上半年內地進口初級形狀的塑料１４２０﹒２萬噸，增加０﹒１％，每噸１﹒０８萬
元，下跌１％；未鍛軋銅及銅材２７６﹒３萬噸，增加６﹒８％，每噸６﹒５９萬元，上漲
８﹒６％。
　　同期，內地進口機電產品３﹒２５萬億元，增長１０﹒１％。其中，集成電路２５８８﹒９
億個，增加１４﹒１％，價值１﹒２７萬億元，增長１４﹒４％；汽車３３﹒２萬輛，減少
４﹒１％，價值１３２３﹒５億元，下降１１﹒８％。（ｒｙ）

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