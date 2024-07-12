【大國博弈】中國外交部提三點立場，反擊美國歐盟在南海主張

《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟對外行動署發言人就南海仲裁案裁決八周年發表聲明，指

裁決是和平解決南海爭端的重要里程碑；美國國務卿布林肯發表聲明，稱美國政府仍對中國在這

個爭議海域的行動深感關切。

中國外交部發言人林劍表示，中方注意到美國和歐盟方面發表的聲明，闡明多點立場：

林劍批評美國為一己之私拒絕加入《聯合國海洋法公約》，卻以國際法「教師爺」姿態對他

國落實《公約》的情況品頭論足，指手畫腳，充分暴露其以雙重標準選擇性適用國際法的虛偽嘴

臉；

林劍又批評，美國、歐盟等罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反《聯合國憲章》，曲

解包括《公約》在內的國際法，其立場主張完全站不住腳；

林劍還表示，美國違背其在南海主權問題上不持立場的公開承諾，慫恿菲律賓提起南海仲裁

案，並公然發表聲明為仲裁站台背書，完全是政治操弄，旨在實現其打壓中國的險惡目的。

林劍最後強調，在中國和東盟國家共同努力下，當前南海局勢保持總體穩定。中國將與東盟

國家一道，繼續致力於維護南海和平穩定，推動本地區繁榮發展。中方敦促以美國為首的域外國

家切實尊重地區國家維護本地區和平穩定的努力，停止採取不利於本地區和平穩定的言行，停止

做南海和平穩定的麻煩製造者。（ｅｙ）

