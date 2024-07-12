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AH股新聞

12/07/2024 13:29

【大國博弈】美國對中國低速載人車輛發起雙反調查

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國商務部宣布，對原產於自中國的低速載人車輛（Ｌｏｗ－
Ｓｐｅｅｄ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ　Ｖｅｈｉｃｌｅｓ）發起反
傾銷和反補貼調查。２０２３年美國自中國進口被調查產品的金額約為４﹒４億美元。
　　美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）預計，將於８月５日作出產業損害初裁。若裁定涉案產品的
進口，對美國國內產業構成實質性損害或威脅，美國商務部將繼續進行調查，並預計於９月１３
日作出反補貼初裁，１１月２７日作出反傾銷初裁。
　　上述雙反調查由美國公司Ｃｌｕｂ　Ｃａｒ，　ＬＬＣ等組成的美國個人交通工具製造商聯
盟（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ　Ｖｅｈｉｃｌｅ
　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ　Ｃｏａｌｉｔｉｏｎ）提出。Ｃｌｕｂ　Ｃａｒ為場地電動車
行業巨頭。
　　Ａ股上市公司－－綠通科技（深：３０１３２２）６月２１日已就美國企業對中國特定低速
載人車輛申請雙反調查發出提示性公告，當時稱美國商務部尚未立案，對公司生產經營尚未產生
影響。
　綠通科技根據用途的不同主要有高爾夫球車、觀光車、電動巡邏車、電動貨車等系列。
２０２３年，公司境外營業收入９﹒４７億元，佔比８７﹒５７％，毛利率３４﹒５３％。
（ｃｔ）

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