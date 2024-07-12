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AH股新聞

12/07/2024 11:31

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒２１％，上月出口勝預期進口意外大跌

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國海關總署公布，按美元計６月出口同比增長８﹒６％，勝
預期的增長８％，增幅較上月擴大１個百分點，並創２０２３年３月以來新高；然而內需疲軟，
致上月進口同比下降２﹒３％，遠遜於預期的上升２﹒８％，為今年３月以來新低。
　　Ａ股今早跟隨美股下跌，在貿易數據公布後跌幅稍擴大，從板塊來看個股表現分化嚴重，資
源、通信設備、互聯網、工程機械等板塊均錄得顯著下跌，惟地產及金融大幅拉漲扛住大市，半
日滬綜指收跌０﹒２１％，報２９６４﹒２５點，深成指跌０﹒４７％，創業板指軟０﹒０８％

　　留意交投快速轉冷，兩市半日成交４３８３億元人民幣，較上日（１１日）同時段成交急降
１７％。
　
＊地產股突飆，異動引發利好猜想＊
　
　　地產板塊今早在無特別利好消息的情況下跑出強勁行情，尤其是房產服務類股票大漲，世聯
行（深：００２２８５）漲停，德必集團（深：３００９４７）升９﹒１％，我愛我家
（深：０００５６０）走高７﹒４％。一線地產股升勢顯著，新城控股（滬：６０１１５５）升
７﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）飆７％，保利發展（滬：６０００４８）升５﹒３％
，金地集團（滬：６００３８３）升３﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒８％，綠地
控股（滬：６００６０６）升２﹒１％。投資者可留意盤後時段內地當局會否出台重磅提振樓市
政策。
　　有色股強烈回吐，金誠信（滬：６０３９７９）瀉６﹒９％，山東黃金
（滬：６００５４７）跌５﹒８％，屹通新材（深：３００９３０）跌５﹒５％，華錫有色
（滬：６００３０１）跌５﹒３％，株冶集團（滬：６００９６１）挫５﹒２％，創新新材
（滬：６００３６１）跌４﹒９％。（ｅｙ）
　

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